Ante el Ibiza, casi sin restricciones

Luz verde para que la asistencia de aficionados a los recintos deportivos vuelva a la normalidad. Así lo confirmó ayer Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que certificará dicha «eliminación de restricciones» con motivo del «Consejo de Gobierno» que tendrá lugar esta tarde. «Bajaremos los niveles de alerta, por lo que se aumentará las capacidades de los aforos, tanto en los cerrados como en los abiertos», expresó el político socialista en Radio Club Tenerife. De esta forma, el ejecutivo regional se ajusta a las cifras acordadas hace unos días en el Consejo Interterritorial, por lo que los espacios deportivos abiertos podrán albergar un aforo del 85 por ciento de su capacidad. De esta forma, la próxima comparecencia del CD Tenerife en el Heliodoro, prevista para el domingo 19 (17:15 horas) frente a la UD Ibiza, podría albergar a cerca de 20.000 espectadores, en lugar de los algo más de 11.000 (la mitad) que había tenido como tope en estas últimas fechas.

También habló Torres sobre la polémica decisión de dejar el aforo del derbi del pasado 2 de enero en un 50 por ciento. «No es fácil cerrar en esa cifra un aforo como el del Heliodoro para un partido como el derbi», admitió el presidente, que también explicó su ausencia en el palco del recinto de la Calle San Sebastián. «Me han preguntado por qué no vine, pero es que había que ser coherente. Soy futbolero, pero si como presidente del Gobierno de Canarias estoy pidiendo que evitemos los traslados para ese acontecimiento, ¿cómo me voy a coger un avión y venirme al partido? Fue algo que además hablé con el presidente del CD Tenerife [Miguel Concepción] y lo entendió perfectamente», expresó antes de defenderse de manera irónica. «Vine al Heliodoro dos semanas antes con motivo del partido de apoyo a La Palma, y algunos de lo que me criticaron no los vi en el Estadio ese día», significó Ángel Víctor.

Queda por definir la fecha de aplicación de esta medida. Si entra en vigor antes del fin de semana podrían beneficiarse ya tanto la UD Las Palmas como el CB Gran Canaria, que actúan este fin de semana bajo la condición de locales. Precisamente de esta menor restricción también se vería beneficiado el Lenovo Tenerife, que ha tenido que disputar sus últimos encuentros en el Santiago Martín con la presencia en las gradas de un máximo del 33% de su aforo. Eso sí, el siguiente encuentro de los de Vidorreta en el recinto de Los Majuelos no tendrá lugar hasta el 6 de marzo con motivo de la visita del Obradoiro.