El jugador del CD Tenerife Carlos Ruiz aseguró ayer que el equipo es un grupo «duro de batir», «compacto», muy capaz y dominador en los partidos. En este sentido apuntó que tras estar casi tres meses lesionado debido a una rotura de fibras, que «me ha dado mucha lata», cuando ve los partidos del CDTenerife, «más que sufrir, he disfrutado por la gran sensación de seguridad que da, de ser un equipo que tiene claro a lo que juega en cada momento y de ser bastante compacto». Todo ello le permite tener a los blanquiazules «ilusión de pelear por algo bonito, pero siempre con los pies en el suelo”.

Así lo explicó ayer el andaluz en el transcurso de una rueda de prensa telemática celebrada en el estadio Heliodoro Rodríguez López, tras pedírsele que hiciera un análisis sobre lo que percibió de su equipo durante los meses que ha estado en blanco por culpa de la lesión. Y por ese lado, tan orgulloso reconoció estar con su 'Tete', que pone en valor lo que le ha distinguido desde el principio de la temporada con detalles como que «cuando está por detrás en el marcador no es un grupo que se desarma con facilidad, sino que sigue vivo en los partidos y a los que les da la vuelta en algunos casos».

Añadió Ruiz que el Tenerife es un equipo «dominador» y que cuenta con una gran variedad de soluciones tácticas para cada caso. Todo esos datos indican, dice, que el representativo «va a poder seguir arriba» en la clasificación, con lo que se incrementarían las opciones de luchar por el ascenso como mínimo.

En este caso, el granadino fue a más y resaltó que todos esos argumentos valen para que tanto la afición como los jugadores estén ilusionados por pelear por posibilidad del ascenso. «Está claro que se sufre sin jugar, pero lo he disfrutado mucho porque veo a un equipo muy duro de batir».

El central andaluz nota la ilusión que ha generado el equipo con su proyecto. No ya solo entre los aficionados, sino también en el propio grupo de jugadores de la plantilla, con lo que añadió que «desde dentro estamos disfrutando día a día, con lo que esa ilusión la tenemos dentro. Eso sí, siempre con los pies en el suelo, pero conscientes de que queremos pelear por algo bonito», ambicionó.

El Alcorcón, ‘partido-trampa’

Y advirtió sobre el rival del domingo (17:15 horas), el Alcorcón, que cierra la tabla clasificatoria de la Liga SmartBank. En su opinión se trata de un ‘partido-trampa’. «Sabemos que vamos a un campo complicado, un rival que está herido y que fuera no lo está haciendo tan bien, pero que en casa está poniéndole las cosas muy difíciles a todos los rivales. No esperamos otra cosa que no sea que vayan a muerte a intentar conseguir los tres puntos, por lo que tenemos que estar preparados para un partido muy duro».

No tiene duda de que «cada jornada es complicadísima y desde que bajes los niveles de atención y concentración lo terminas pagando. Estamos trabajando bien esta semana y sabemos que si mantenemos esos niveles el equipo va tener mucho ganado. Pese a lo que dice la clasificación sobre el Alcorcón, en una jornada te pueden pasar muchas cosas. Vamos con ganas, pero también con todo el respeto del mundo hacia el rival», recordó Carlos Ruiz, en su papel de capitán, para evitar cualquier tipo de confianza.