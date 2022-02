"Parece que puede ser un año bueno; ¿por qué no soñar?"

Primera temporada completa en Segunda, titular indiscutible, su equipo en la parte alta... Mucho más no se puede pedir.

Está claro que me siento feliz por cómo está saliendo todo. Llegaba con muchas ganas de aprovechar una oportunidad que creo venía pidiendo desde hacía tiempo; el Tenerife me la dio, estoy muy agradecido por ello y ahora trato de aportar el máximo día a día para jugar partidos, demostrar mi nivel y ayudar al equipo. Por ahora me está saliendo una buena temporada, el equipo está arriba y las sensaciones son buenas. Esperemos que sigamos en esta dinámica y podamos alcanzar algún objetivo grande.

Entonces se puede considerar que la decisión de dejar el Badajoz este pasado verano y venirse a la Isla fue correcta...

Sí. Cuando el Tenerife vino y apostó por mí no tuve que pensármelo mucho. Es un equipo grande de la categoría, asentado y con buen proyecto; y cuando Juan Carlos [Cordero] habló conmigo, y sabiendo que estaba Ramis, no dudé demasiado. Sabía que venía a un sitio de mucha exigencia y con unas gran competencia, pero a la vez todo eso me iba a permitir crecer y ser mejor jugador. Y en esas estamos, disfrutando del proceso, pero también intentando aprender y mejorar a diario para aportar cada vez más cosas al equipo.

Usted fue el primer fichaje del CD Tenerife 21/22. ¿No hubo opciones de haber llegado a la Isla incluso en algún mercado previo?

Es verdad que el año anterior se habló, pero yo tenía contrato en el Badajoz y era todo más difícil. La operación era más complicada y al final no salió. Pero a la vez eso me permitió dar un paso adelante en Segunda B, varios clubes se fijaron en mí, entre ellos el Tenerife, y acabé firmando aquí.

¿Que influyó más, la insistencia de Cordero por traerlo o el hecho de volver a coincidir con Ramis después de conocerlo en el Almería?

Ambas cosas importan. En el momento en el que empezamos a hablar todavía estaba por concretar las renovación del míster, si bien es verdad que Juan Carlos me trasmitió que Ramis era su prioridad. Al final vine por el proyecto que me plantearon, y luego también por la continuidad del cuerpo técnico y la idea de fútbol que tenían en mente. Gente con hambre y mucha ambición, y otros futbolistas más veteranos y con experiencia, algo que se está demostrando. Esa mezcla de jugadores diferentes está permitiendo que todo esté saliendo bien.

Exceptuando a Juan Soriano, inamovible en la portería, usted es el que más minutos juega en este equipo...

Yo confío mucho en mis posibilidades y en mi cabeza siempre esta la idea de jugar lo máximo posible, pero también es cierto que cuando llegas a una categoría y un sitio que son nuevos para ti no te imaginas que salga todo tan rodado desde el principio. Había ilusión y ganas, y a eso se une algo de suerte con las lesiones y las sanciones. Al final sí, la verdad que está saliendo todo mejor de lo que en un principio podía imaginar.

Y en una posición, en la de mediocentro, en la que existe bastante competencia...

La hay, pero es precisamente esa competencia la que nos hace mejores a todos. Tenemos un grupo muy sano y con muchas posibilidades para que sea el míster el que decida. Tratamos de aportar y dar el máximo siempre. Si no soy yo, será otro, pero lo importante es que esa posición está bien cubierta.

Volviendo a los números, usted también es el jugador del equipo que más balones recupera y el que más pases da. ¿Sinónimo de polivalencia y a la vez un plus para disfrutar de tanto protagonismo?

La posición en la que juego repercute en el tema de los pases ya que muchos balones pasan por mí. Soy un jugador que me gusta llevar un poco el peso del partido. Y luego en la faceta defensiva, aunque todavía debo mejorar mucho, creo que he crecido bastante y he dado un paso adelante, mentalizándome y asumiendo conceptos, lo que me ha permitido asentarme en mi actual posición para ser un jugador fiable y que puede actuar tanto con balón como sin él. Para jugar como doble pivote no puedes tener solo una de esas dos cosas.

¿Son palabras mayores hablar de Álex Corredera como el jugador revelación de toda la categoría en lo que llevamos de temporada?

Creo que están apareciendo muy buenos jugadores, varios que igualmente venían de mi categoría, y que están firmando muy buenas actuaciones. Al final también el buen hacer del equipo, lo que aportan los compañeros, y la posición en la que estamos permite que se nos vea más. Si algunos destacan es gracias a lo bien que está funcionando el equipo.

¿Quizá le pueda faltar, en relación a sus últimas temporadas, algo más de gol o se siente satisfecho por los dos que lleva?

Siempre hay cosas que mejorar y una de ellas es esa. Quizá como mediocentro esté algo más lejos de la puerta respecto a otras posiciones que he ocupado años atrás, pero también trato de incorporarme al área. Me estoy adaptando a lo que pide la categoría, y este es un aspecto en el que tengo que progresar.

Llegó con 25 años a Segunda. ¿Ha sido tarde o es la edad correcta?

Si me preguntas si me hubiera gustado llegar antes, pues sí. ¿Que ahora estoy más preparado que nunca? También. Al final en la vida todo son aprendizajes, y el haber vivido en el fútbol de Segunda B y Tercera me ha hecho aprender y valorar mucho el camino. Ahora llego a Segunda con una mentalidad y ganas de comerme el mundo. Estoy muy ilusionado por haber alcanzado esta categoría, y contento por haberlo hecho tan bien tanto en lo futbolístico como en lo mental. A todos nos gustaría llegar muy pronto y tener mucho más tiempo para desarrollarnos, pero las cosas pasan cuando deben pasar.

En las últimas semanas se ha desvelado el interés de algunos equipos de superior categoría por algunos de sus compañeros. ¿También ha habido cantos de sirena para Álex Corredera?

Es normal que con el equipo yendo arriba y con compañeros haciéndolo muy bien se produzca ese tipo de interés, porque habla bien del club y habla bien de los jugadores. Todos estamos aquí con el objetivo de ser mejores y hacer mejores al club. Somos activos del club. En mi caso particular, tengo un contrato por varios años [firmó hasta el final del curso 23/24] y mi ilusión es seguir aquí durante mucho tiempo; poder crecer de la mano de un club que ha apostado por mí y al que le intento devolver esa confianza en el campo.

Pero no me ha respondido a la pregunta...

[Risas] En mi caso estoy muy tranquilo y ahora mismo no cabe la posibilidad de estudiar nada porque me siento muy contento aquí. Por ahora no ha llegado ninguna llamada, o al menos eso es lo que yo sé.

Aún así, entiendo que se ve jugando algún día en Primera...

Cualquier futbolista pelea por cosas grandes como esa, y todos los que estamos aquí sabemos que jugamos en un sitio que es propicio para ello, tal y como se está viendo. Parece que puede ser un año bueno, la gente se engancha... ¿Por qué no soñar? Pero creo que ahora hay que ir paso a paso porque quedan muchos partidos y todos ellos serán finales, pero cada uno de nosotros tenemos la ilusión de estar en el día de mañana en una categoría superior. Ojalá sea aquí con el Tenerife y lo logremos más pronto que tarde.

¿Cuándo se puede ilusionar realmente el entorno con algo grande?

La ilusión ya se palpa. En el club y en la Isla. Pero hay que ser cautelosos y estar tranquilos. Durante toda la temporada el equipo ha lanzado el mensaje de que se compite partido a partido sin pensar más allá, y ojalá llegue el momento en el que todos podamos soñar. Pero ahora debemos pensar únicamente en el siguiente objetivo, que es este domingo ante el Alcorcón, sumar 49 puntos, seguir arriba y tratar de alejarnos algo más de la séptima posición. No podemos dejar escapar ninguna de las oportunidades que se nos presenten porque esta liga es muy difícil y los errores no se perdonan.

Usted que ha jugado y perdido dos playoff seguidos con el Badajoz. ¿No sería demasiado sufrimiento tener que afrontar de nuevo unas eliminatorias de este tipo?

Subir directamente sería lo ideal, pero hay muy buenos rivales y resultará muy complicado. Debemos tener en la cabeza el competir cada partido como venimos haciendo para sumar la mayor cantidad posible de puntos. Ser un grupo fuerte y muy complicado de derrotarle, y protagonista en los partidos. Para seguir ganando en campos difíciles y a la vez hacernos fuertes en casa. Ya luego se verá hasta dónde somos capaces de llegar. Si se da el caso del playoff lo pelearemos con sufrimiento. Yo no tuve la suerte de subir en ninguno de los dos playoff con el Badajoz, y si tengo que vivir una tercera ocasión, ojalá que sea la buena.

Este CD Tenerife es el equipo menos goleado de la categoría y ha fichado dos atacantes en el mercado de invierno. ¿Es lo que le faltaba para ser realmente un candidato a todo?

Desde el principio se ha notado que somos un equipo compacto y fuerte, que no quiere regalar nada al rival ni concederles ocasiones. Tenemos a Juan [Soriano], que además nos ha ayudado mucho, y en general el equipo está muy bien defensivamente. Ya contábamos con un buen grupo de jugadores, y ahora han llegado dos más de muchísimo nivel para darnos ese plus y más alternativas, soluciones y perfiles para que el mister tenga donde elegir. Tendremos más cosas que las que ya teníamos.