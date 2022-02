«Esa dulce melodía»

El éxito que suscitó la publicación en las redes sociales de su versión de Carnaval de ilusión –un tema musical muy vinculado y apreciado por el tinerfeñismo– vino aparejado de una propuesta del CD Tenerife para que el trabajo de Adriana Tavío (La Laguna, 1999) apareciera durante la pandemia en la pantalla del Heliodoro. Desde entonces y hasta ahora, ya se cuentan por decenas de miles sus visualizaciones en Twitter.

«Hablaron conmigo y me propusieron emitir el vídeo en el Heliodoro porque tras el confinamiento no habría público y no iban a poner publicidad en el videomarcador. Acepté encantada», relata esta estudiante de Nutrición, apasionada del Tenerife y de la música. Según cuenta, aquel día escuchó su voz «por fuera del Heliodoro y la reacción fue de una gran emoción».

Más especial fue ver que su propia interpretación se seguía emitiendo por los altavoces y la pantalla del Heliodoro una vez volvió el público al estadio. «Ahí vino la gran sorpresa para mí; no lo sabía, y me puse a llorar», asegura. La ilusión de Adriana por verse y escucharse a sí misma es compartida por sus compañeros de grada, incluso por aquellos desconocidos que se giran hacia ella cada vez que su imagen (y su voz) aparecen en escena. En poco tiempo, ya se ha convertido en una tradición.

Todo empezó con un deseo de unir dos de sus pasiones: música y fútbol. «Siempre me ha gustado cantar y como también me gusta el Tenerife, dije: ¿y por qué no? Por aquel entonces me estaba grabando con canciones de otro estilo y me propuse hacer el Carnaval de ilusión», apunta Tavío, quien se recuerda a sí misma «con un micrófono de lo más cutre» en la primera de sus versiones.

«Como estábamos en cuarentena y tenía mucho tiempo libre, pensé en hacer un montaje en vídeo con todas las camisetas del Tenerife que tenía por casa. Me pegué un día entero porque había que ir segundo a segundo, cuadrando imagen y voz». El resultado fue impresionante y la recompensa a un trabajo casero, pero precioso, de edición y producción de su propio videoclip.

«Yo no me esperaba la repercusión para nada. No me enteré de un montón de cosas porque no estoy acostumbrada a tantas interacciones en las redes y me he ido dando cuenta de todo lo que pasó mucho tiempo después, por ejemplo que Luis Milla me había dejado un comentario». Emocionada y muy feliz con el impacto y la aceptación que ha tenido su primer trabajo relacionado con el Tenerife, recientemente se lanzó a por el segundo.

«Reversionar el himno del Centenario ha sido más difícil porque la voz que tiene Argel es muy potente. Tuve que coger la canción, quitarle la voz, bajar tonos, subir tonos... fue todo más complicado esta vez». Ahora ya con un micrófono mejor y tras visitar un sinfín de tutoriales de Youtube, el trabajo ha sido otra vez impecable. «Me ha pasado que por la cara me ha parado gente por la calle, o tomándome un café se han girado hacia mí para preguntarme: ¿eres la niña del videomarcador? A veces, ha sido simplemente para felicitarme», afirma. Tavío no conoce interacciones negativas. «Más allá de que alguna vez pueda aparecer un perfil falso de Twitter con una supuesta cara real y me diga: ¿pero qué haces, niña?».

«Siempre he tenido la ilusión de dedicarme a la música, pero con los pies en la tierra. Si veo la oportunidad, pues ojalá. Es un hobby. Alguna vez he ido a cantar a los pueblitos, pero lo más fuerte que me ha pasado es la repercusión y el impacto enormes que han tenido estas dos versiones», dice Adriana, que debe su éxito a su apasionado tinerfeñismo. De hecho, en sus orígenes blanquiazules también están unidos la música y el fútbol. «De pequeña, llamaba a la radio para conseguir entradas para mis familiares; era un concurso donde había que cantar el himno», cuenta. Y desde entonces hasta ahora, su amor en blanco y azul es inquebrantable e incondicional. “Empecé por llamar a la radio y al final me aboné, igual que mi hermano. Y ahora vamos los cuatro juntos: él, yo y mis padres».

Afiliada a la Peña Teguestera, Adriana sueña con que su canción suene en Primera. «Como para mí el Tenerife ya es un grande, me gustaría verlo enfrentarse a los otros grandes». Y confía en que este sea el año que se cumpla lo que canta en la canción y en la Isla entera se propague un carnaval de ilusión por las victorias del equipo. Mientras tanto, su voz y su pasión blanquiazul seguirán sonando y construyendo «una dulce melodía con el orgullo de sentirse tinerfeña y despertarse bajo el Teide».