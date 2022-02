El desafío de la tercera consecutiva

En una temporada de metas altas, al Tenerife se le presenta la quinta oportunidad de enlazar tres victorias en Liga. En las anteriores se quedó en el intento. O perdió –en las dos primeras– o empató después de encadenar un par de triunfos. La goleada al Oviedo y la remontada en El Toralín le brindan otra ocasión. Todo pasa por el resultado que obtenga este domingo (Heliodoro Rodríguez López, 20:00) ante el Leganés, un candidato al ascenso en septiembre que se ha visto envuelto en el lío de la permanencia.

Para el equipo madrileño, que no ganó en sus nueve visitas al Heliodoro, el desafío consiste en igualar su mejor racha, un pleno de seis puntos que logró a finales de septiembre, todavía con Asier Garitano en el banquillo, y en noviembre, estando Mehdi Nafti al frente. El técnico vasco no pasó de la decimotercera fecha. Tras el 1-2 del Tenerife en Butarque, con un doblete de Elady, y un tropiezo en el campo del Almería, se produjo el relevo de técnico. Nafti fue el elegido. El franco-tunecino, que ya sabe lo que es vencer al Tenerife de Ramis –2-0 con el Lugo la campaña pasada–, no lleva malos números –cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas–, pero el Leganés sigue sin desprenderse de manera definitiva de la amenaza del descenso, mientras mira la zona de playoff desde una distancia demasiado grande: 10 puntos.

El Tenerife está en otro plano. Lo suyo es seguir cerca de los puestos de ascenso directo y, de paso, ampliar la distancia con el séptimo clasificado. La dinámica empuja a los blanquiazules, aunque en el vestuario tienen claro que, como dijo Ramis el viernes, cualquier despiste tiene castigo a modo de resultado no esperado.

Precisamente, los dos últimos sí se ajustaron a los planes. El Tenerife venció con autoridad al Oviedo y, con la misma alineación titular, se impuso en la visita a la Ponferradina. Sin nuevas bajas, salvo las ya conocidas de los lesionados Pablo Larrea, Rubén Díez, Nahuel Leiva y Javi Alonso, el entrenador podría repetir once por primera vez en tres jornadas consecutivas.

Aunque vuelve Carlos Ruiz después de casi tres meses sin jugar, no se esperan cambios en la defensa. Como mucho, la entrada de Álex Muñoz por Pomares en el lateral izquierdo. El alicantino tuvo buenos minutos en El Toralín.

Tampoco hay visos de que Ramis vaya a tocar la pareja de mediocentros formada por Alexandre y Aitor, mientras que en el frente de ataque sí surge alguna variante nada descartable. Se trata del recién llegado Andrés Martín. El extremo cedido por el Rayo debutó como suplente en Ponferrada y apunta a ser titular más pronto que tarde. Tendría que desbancar al siempre combativo Mollejo.

De resto, con Shashoua todavía recuperando un óptimo estado de forma, lo más probable es que Ramis insista con Bermejo en la banda izquierda y con Elady y Gallego como segundo punta y delantero, posición para la que ahora cuenta con el último refuerzo, Mario.

En el Leganés, Nafti incluyó en la lista a los fichajes Dani Jiménez y Giraudon, portero y central. Además, Bustinza vuelve tras cumplir una sanción y siguen de baja Rober Ibáñez –incorporado en el mercado de enero–, Perea, Eraso, Naim y el tinerfeño Bruno.