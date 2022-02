Radiografía de un fichaje

Fue a Francia y aprendió francés en unos días; fue a Portugal y ya dominaba el portugués porque se había apuntado a clases mucho antes de llegar. Al poco de aterrizar ya daba ruedas de prensa en el idioma nativo de cada lugar. Y así fue como dejó sorprendidos a los jefes de prensa de sus respectivos equipos y a los periodistas que cubrían al Tondela o al Braga, antes al Clermont y lo mismo a compañeros de equipo, directivos y entrenadores. No es lo normal que un futbolista se adapte con tanta facilidad a todos sus destinos y retos. El más reciente para Mario González Gutiérrez (Villarcayo de Merindad, Burgos, 1999) es marcar goles con el Tenerife, recuperar el protagonismo perdido y subir a Primera División.

Así de claro lo verbalizó en su primera comparecencia pública y en su acto de presentación. No fueron mensajes vacuos ni respuestas prefabricadas. Políglota y universitario –estudiante de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte–, el último refuerzo invernal del Tenerife es fruto de una muy firme apuesta de su director deportivo, Juan Carlos Cordero, que se manejó con absoluta discreción en los despachos para concretar una operación que parecía quimérica. Su fichaje fue el producto de dos semanas incansables y donde se fajó con el Braga casi hasta la extenuación.

«El fichaje era realmente difícil», relata el agente del delantero y su hombre de máxima confianza, Álvaro Navazo. «Hace dos semanas estuve con él en Braga y en principio no iba a salir. De hecho, nos habían dicho que se quedaría. Me fui de vuelta a España con total tranquilidad, creyendo que el sitio de Mario seguía siendo Portugal. Pero no jugó el partido de aquel fin de semana y empezó a sonar el teléfono: equipos del extranjero, de la propia liga lusa... y Juan Carlos Cordero. «Fue muy insistente y la propuesta de club ha sido muy significativa. Le han hecho sentir importante», cuentan desde la agencia que trabaja para él: YouFirst Sports.

Mario nace en una localidad de apenas 159 kilómetros cuadrados y no más de 5.000 habitantes: Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja. «Él no vive nunca en el pueblo, sino en Burgos, aunque va mucho cada vez que puede», relata su agente. Empieza jugando en el histórico Burgos CF y el Atlético de Madrid se fija en él con 12 años recién cumplidos. Fue su primera experiencia fuera de casa, si bien luego vuelve a Burgos y es el Villarreal el que se cruza en su camino «para marcar su carrera para siempre».

Álvaro Navazo empieza a gestinar su trayectoria desde que se topa con el talento y el descaro de Mario en un torneo de selecciones autonómicas. El nuevo futbolista blanquiazul era el delantero titular del combinado de Castilla y León –en categoría sub 16– y enseguida empezó a despuntar a golpe de gol. «Hablé con su padre y nos pusimos a trabajar juntos. Ya entonces recibimos muchas ofertas por él y de todas elegimos la del Villarreal».

En la factoría amarilla sobresale desde el primer día. «Pasa del C al B y es ahí donde se ve un poco estancada su carrera porque el club no le deja salir a Segunda. Pero juega con Marcelino, juega con Fran Escrivá y entonces es cuando le permiten ir a Francia. A Tondela también se va cedido y ya el verano pasado se marcha traspasado al Braga después de haber hecho 15 goles en la Primera portuguesa». Una trayectoria meteórica, pero en gran medida forjada en el extranjero, de ahí que González llegue a la Isla con el afán de reivindicarse ahora en su país.

«Esta etapa se la toma con mucha ilusión y con ganas de demostrar que en España puede hacer carrera, pues los últimos años los ha jugado fuera. Viene de participar poco estos últimos meses tras marcar muchos goles el curso pasado, así que busca ritmo y jugar más. Y sí, claro que quiere reivindicarse», expone su agente.

El análisis de un psicólogo Tan llamativa fue la tarjeta de presentación del nuevo refuerzo blanquiazul que su llegada y primeras declaraciones suscitaron un primer análisis de un psicólogo deportivo de prestigio en Tenerife, como es Jorge Pastor, en su perfil en las redes sociales. «Viene con un objetivo claro: ascender. Se define muy bien, no le faltan autohalagos. Está en buena forma y lo dice. Se va a cuadrar el 7 de Nino sin ningún tipo de problema», sintetizó tras escuchar justamente en Twitter cuáles habían sido las primeras respuestas del profesional burgalés. Según explica Pastor, unas declaraciones como las realizadas por Mario en Los Rodeos «solo son posibles si se tienen una buena autoestima y confianza». A este psicólogo especializado en clubes, en cantera y en retratar la personalidad de las figuras del deporte, le produce buen pálpito la forma en la que González se expresa, muy alejada de tópicos y estereotipos.

Diez años de relación profesional y amistad dan para mucho, así que Navazo le conoce casi mejor que nadie. «Tiene una cabeza espectacular. Es muy fácil trabajar con él y ha competido siempre en todos los equipos donde ha estado, en todos los países y en todas las ligas. No va a tener problemas en adaptarse y empezar a sumar», contaba el miércoles después del primer entrenamiento de Mario G. –así lucirá en su camiseta– a las órdenes de Ramis. Los informes que descansan en las oficinas del Tenerife ensalzan sus principales virtudes, las mismas que señala su agencia de representación: mente privilegiada para competir, altas capacidades para afrontar adversidades, férrea disciplina en el día a día. «Su personalidad y su forma de expresarse, en el campo y fuera de él, no son lo habitual en un chico de su edad». Valga como anécdota un detalle que llamó la atención en el Tenerife. En su presentación, llamó por su nombre de pila a cada uno de los periodistas que preguntaron. «Algo que solo han hecho en los últimos 20 años si acaso algún entrenador y algún director deportivo, pero ningún futbolista», destaca un profesional del gremio.

No obstante, lo esencial para que el Tenerife se fijara en él son sus sobresalientes virtudes como deportista. Y ahí también, sus registros numéricos han sido determinantes. «Hace unos desmarques muy buenos, es rápido y sabe asociarse. Y sobre todo, busca los espacios para hallar ventajas y crear ocasiones. Nunca ha cambiado su estilo de vida o su forma de ser, tampoco cuando las cosas le han salido especialmente bien».

Desde todos estos condicionantes, el Tenerife se lanzó a tumba abierta –valga una expresión tan de ciclismo, otra de las pasiones de Mario– para traer al ariete. Era el elegido, no cabían otras opciones. «Cuando llegó el día D, ya era imposible decirle a Juan Carlos que no. Apretó también a Braga y llegó un punto donde no había otro camino que firmar», relata el agente. «Así que se llegó al último día de mercado y la operación se hizo. ¿El acuerdo? Bueno para todos».