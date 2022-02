«Este Tenerife lo tiene todo para volver a ser un club de élite»

Imagino que será un honor y un privilegio que la afición del Tenerife le reconozca y le recuerde tanto tiempo después.

Dejamos algo grabado en la retina y en el corazón de tantos hinchas tinerfeños, del aficionado de toda la vida y del que tuvo el gusto de ver a un Tenerife irrepetible. Primero hubo momentos difíciles, pero luego el proyecto se consolidó en Primera y quedó para la historia con un juego brillante, que nos permitía ser protagonistas de cada partido. En el caso mío, de vez en cuando salía del banquillo y hacía goles. Y de algún modo, la gente que pagaba el boleto por vernos, te agradece el esfuerzo y el coraje con el que defendíamos aquella camiseta. Que para mí fue algo muy importante.

¿Cuál fue el secreto de su química con el Tenerife?

Eso se fue dando con el tiempo e indiscutiblemente fue por el cariño, la amistad, el respeto y la humildad que tuvimos con la gente. Esos valores se contagiaron, y hasta día de hoy permanece indeleble la relación recíproca de afecto que existe entre ambas partes. Fíjese que para mí es un orgullo que se formara la Peña Dertycia, que sigue siendo de las más icónicas y sigue alentando a nuestro Tenerife desde la grada. Significó mucho para mí, fue algo muy hermoso y nunca lo voy a olvidar. Aquel equipo fue un ejemplo de entrega, a veces en situaciones muy difíciles. Hicimos remontadas increíbles, ganamos partidos clave, superamos a rivales de gran calibre...

Y aquello incluso tuvo repercusión internacional.

No fue para menos. Además, fíjese que en aquel plantel había muchos sudamericanos. No solo argentinos, que éramos unos cuantos, empezando por el cuadro técnico con Valdano y Cappa. También había un peruano como Chemo; y jugadores de otras muchas nacionalidades.

De todos los partidos que jugó y todos los goles que marcó de blanquiazul, ¿le resulta difícil quedarse con uno solo?

El gol que quedó marcado y el que ya está en los libros de historia fue el que le hice a Paco Buyo. El 1-0 a los 11 minutos del primer tiempo: centro de Chano, cabecea Quique Estebaranz, le da Ezequiel Castillo y finalmente yo. Tres cabezazos dentro del área normalmente es gol, y aquella vez también. Desde el punto de penalti hice el testarazo, y recuerdo el festejo, lo que significó. Fue un estruendo enorme clasificarnos para las competiciones europeas. El júbilo al término del encuentro fue tremendo. Y es una gozada poder disfrutar de los recuerdos tanto tiempo después.

Hace algunas semanas estuvo aquí Valdano con motivo del Centenario del Tenerife y contó algunas anécdotas relacionadas con aquel tiempo memorable. Y confesó que nada más llegar ellos al banquillo, Cappa y él, a usted le encomendaron una misión que tenía nombre propio, ¿recuerda cuál?

¿Cómo no voy a recordar? El nombre propio era el de Ronald Koeman. Un martes acabamos el entrenamiento y me dan un sobre Valdano y Cappa. Me dicen: cuando llegues a casa, lo abres y lo pones en la mesita de noche. Se lo conté a Sandra [su mujer] y lo que había dentro era una foto de Koeman. ¿Por qué será? Pues al día siguiente Jorge no me dijo nada, el jueves tampoco... pero el viernes me cuenta que tengo que marcar a Ronald, que tengo que sacrificarme por el equipo, que por supuesto había que anotar goles pero el objetivo era cortar el circuito Zubizarreta-Koeman-Guardiola. Marqué al holandés, al carismático capitán del Barcelona y al héroe de la final de Wembley. Nada más y nada menos. Salió bien, ganamos 2-1 y fue el inicio de todo. Gracias a esa idea que tuvieron los técnicos, Redondo tuvo libertad de movimientos para manejarse como quisiera. Salió bárbaro. A la mañana día siguiente, en el periódico EL DÍA, a Koeman le pusieron cero puntos. Por algo sería (risas).

No sé si sabe que tantos decenios después se habla mucho de usted aquí por el parecido físico con Víctor Mollejo. Supongo que algo le habrá llegado...

Por supuesto. Ya es el segundo Míster Proper. Habrá que apoyarlo, alentarlo y disfrutarlo. Le considero un privilegiado por defender la elástica del Tenerife en un momento que puede ser histórico. El otro día le vi en el primer gol al Oviedo y me encanta cómo contagia a la gente. Dertycia hizo lo que él: trabajar para ser titular y trabajar para hacer goles, darle el balón a los compañeros, ser solidario en el esfuerzo... Por supuesto que puede ser un Derty 2 y le apoyo al 100%. Ojalá sea un referente, que para mí será un honor que su parecido físico sirva para que se me recuerde. El día que esté de vuelta en la Isla, le daré un abrazo y haremos el relevo. Él es el futuro, yo soy el pasado.

Usted supo hacer de la desventaja una oportunidad, es decir, convertir esa alopecia por depresión en un estímulo para salir adelante.

No sé si Mollejo habrá tenido un problema nervioso o de estrés, como me ocurrió a mí. Pero efectivamente, yo después de la lesión grave que tuve por un choque con Maradona en un Fiorentina-Nápoles, perdí el pelo por una situación depresiva. Me perdí hasta un Mundial por aquel contratiempo gravísimo en el que posiblemente era mi mejor momento. Con el tiempo te das cuenta de que incluso la desventaja de no tener cabellera puede convertirse en un factor para ser más emblemático, conocido o carismático, no lo sé. Pero fíjese que ya nunca me volví a lesionar y cumplí 15 años completos sin un solo problema físico. Me divertí, fui feliz, conseguí mi sueño de ser profesional de élite.

¿Ve próximo el regreso a Primera División?

Sigo mucho al Tenerife. Fue una lástima en su día la derrota con el Eibar que podía haberle adjudicado la segunda plaza y ya no bajar más de ahí, pero ahora nos vienen tres o cuatro partidos accesibles para dar el salto definitivo a la segunda plaza. Contra Leganés y Alcorcón veo seis puntos. Tenemos a un equipo fuerte de local y de visitante; y le están mostrando respetos todos los rivales. Es algo que se ha ganado el equipo de Ramis, que futbolísticamente le ha dado un equilibrio al plantel. Ojalá que estos 100 años que va a cumplir la institución puedan venir acompañados de un ascenso. Este Tenerife lo tiene todo para volver a ser un club de élite.

¿Lo ve posible?

Es que ya solo estar en Primera sería un estímulo enorme. Es jugar contra Betis, Cádiz, Atlético, Barcelona o Real Madrid. Eso va a generar una locura en la afición y el entorno. Solo con imaginarlo, me emociono en la distancia.