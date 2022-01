Otro partido con valor añadido

No hay tregua en una competición que pisa el acelerador hacia tramos cada vez más determinantes. Después de golear a un Oviedo que aspira a entrar en los puestos de promoción, el Tenerife visita este domingo (20:00) a uno de sus compañeros de viaje en el vagón de cabeza. Quinto contra cuarto en El Toralín, con un punto de diferencia.

Los de Bolo llevan entre los seis primeros de la clasificación, sin falta, desde la segunda jornada, casi como un Tenerife constante, pero con alguna salida puntual del sexteto principal y una presencia continua en el bloque alto a partir de la jornada doce. Los dos se han ido ganando a pulso su candidatura a pesar de no haber iniciado el curso entre los grandes favoritos.

Ya apuntaban alto cuando se midieron en la primera vuelta en el Heliodoro. Aquel 4 de septiembre, al equipo de Ramis se le presentó la oportunidad de vencer al líder y meterse en territorio de playoff. Y no fallaron. Elady se estrenó como anotador blanquiazul –ya suma ocho tantos– y Álex Muñoz completó un 2-0 que ahora vuelve a cobrar valor por aquello de un golaverage que podría resultar decisivo al final del calendario.

En ese encuentro causó baja Amir, el portero de la Ponferradina. Hoy se repite su ausencia por su compromiso con la selección de Irán. Aunque no lo parezca, no es un vacío cualquiera. De las cinco derrotas que lleva la Ponferradina, tres se produjeron sin este arquero. Por algo será. En teoría, su sustituto será Lucho, aunque el técnico no descartó a Sergi Puig.

Bolo tiene la duda de Erik Morán, pero recupera al exblanquiazul Naranjo y podría convocar a su segundo fichaje de enero, Juan Hernández, ex de la ADAlcorcón. El primero fue Miguel Baeza (Celta), que incluso parte como titular.

En el Tenerife, la pérdida más destacada para este encuentro es la de Rubén Díez. El encargado de cerrar el 4-0 al Oviedo se quedó sin viajar por una microrrotura en el gemelo de la pierna izquierda. Ysiguen sin estar listos para competir dos exfutbolistas de la Ponferradina, Carlos Ruiz y Larrea. El defensa no juega desde el 8 de noviembre y el centrocampista no lo hace desde el 11 de diciembre.

El que sí forma parte de la convocatoria es el recién contratado Andrés Martín. El atacante cedido por el Rayo llegó a la Isla el jueves y al día siguiente entró en la lista.

Con todo esto, queda por despejar la incógnita de si Ramis le dará continuidad a la alineación que tan buen rendimiento ofreció en el triunfo ante el Real Oviedo. Para ello tendría que dejar en el banquillo a titulares habituales en otras fases de la temporada, como Álex Muñoz o Shashoua. Este último se presentará en El Toralín con el riesgo de perderse la siguiente jornada si recibe una tarjeta amarilla. Al igual que Enric Gallego, el inglés acumula cuatro amarillas.

Al borde del cierre del mercado, con la expectativa de que se incorpore al Tenerife algún refuerzo más –delantero–, la prioridad pasa por sacar adelante un partido con valor añadido. Los blanquiazules no pierden fuera desde el 15 de noviembre, en Málaga, y llevan cinco victorias y cuatro empates a domicilio. El desafío consiste en sumar en un campo con más sombras que luces para el representativo.