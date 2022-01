Mario González, el nueve que falta al CD Tenerife

Mario González es el nuevo fichaje del CD Tenerife. El burgalés de 25 años es el delantero centro elegido por Juan Carlos Cordero para completar la remodelación invernal. Aunque no se descarta algún movimiento de última hora en función de las posibilidades que ofrezca el mercado, la cesión del ariete del Sporting de Braga se perfila como segundo y último fichaje en esta ventana. La operación es sumamente compleja, pero este viernes quedó casi cerrada, a falta de completar algunos trámites burocráticos.

El director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, lleva varias semanas trabajando en el préstamo de Mario, de quien llaman la atención sus prolíficos dígitos goleadores del curso pasado: 14 tantos en 27 partidos con el Tondela. Fueron estos guarismos y su excelente rendimiento en la primera división lusa los que propiciaron su fichaje por uno de los grandes de este país, el Sporting de Braga, que ya ayer había dado vía libre a su salida.

El préstamo de Mario casi liquida el saldo disponible del CD Tenerife en este mercado. La negociación contempla incluir una cláusula obligatoria de compra en caso de que se produzca el anhelado ascenso del representativo a Primera División. Y colma plenamente las pretensiones de Luis Miguel Ramis, que buscaba un delantero centro nato para competir por el puesto con Enric Gallego y disponer de nuevas variantes en esta demarcación, que ya en verano intentó apuntalarse con un refuerzo que no llegó.

Mario González lleva años compitiendo a gran nivel pese a su corta edad. Pasó varios años en el Villarreal, club al que llegó en juveniles en 2012, promocionó a su equipo C, se asentó en su filial en Segunda B y, en la culminación de su carrera en el club amarillo, debutó en categoría profesional en la eliminatoria previa de la Liga de Campeones en 2016.

En Primera se estrenó ese mismo año en un partido con el Granada. El resto de su trayectoria profesional se ha desarrollado en el extranjero, desde que en el verano de 2019 se enrolase en el Clermont Foot Auvergne, equipo de la Ligue 2 francesa con el que hizo cuatro goles. Su siguiente parada fue el Tondela, aún entonces cedido por el Villarreal; y a continuación se comprometió con el Braga, con el que firmó por cuatro temporadas. Con su actual club ha disputado este curso 13 partidos en liga, otros cinco en el torneo copero y seis más en Europa League.

Lo mejor para Ramis es que Mario no necesitaría un período de adaptación ni de rodaje. El técnico blanquiazul buscaba un futbolista contrastado y ya lo tiene. «Tenemos clarísimo lo que queremos, pero no depende del Tenerife ni del jugador que llegue a la isla», adujo el entrenador a mediodía, cuando aún no se había dado luz verde por parte del Braga a una operación tan compleja como apetecible.

Cordero ya fijó su mirada en Mario el pasado verano y desde entonces estableció comunicación con su representante, Álvaro Navazo, de YouFirst Sports. Es la misma agencia de Florin Andone, la otra opcion que el club isleño exploró para su delantera.