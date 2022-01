Andrés Martín y un punta más

El CD Tenerife confía en hacer milagros con el escaso dinero que queda en caja y, desde tan estrechas limitaciones, ansía completar la hoja de ruta diseñada para este mercado de invierno con dos desvinculaciones (Emmanuel Apeh y Alberto Jiménez) y otras tantas incorporaciones. La primera es la de Andrés Martín, proveniente del Rayo Vallecano, y se ha demorado más de la cuenta. Ayer tan solo faltaba la firma del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, para poder anunciar su llegada.

Respecto a la cesión del cordobés, los planes de Juan Carlos Cordero y Luis Miguel Ramis pasan por su presencia en la convocatoria del domingo para jugar en Ponferrada. No hay tiempo que perder y la larga demora en la rúbrica de su préstamo ha sido un importante contratiempo para el Tenerife, que confiaba en que Andrés ya estuviese en la Isla el pasado fin de semana. Sin embargo, no será hasta hoy –si se cumplen las previsiones– cuando se sume a la disciplina del representativo.

«Es un jugador que conocemos de su etapa en el Córdoba y que no estaba teniendo en el Rayo los minutos que tal vez mereciera», precisó ayer Luis Miguel Ramis, quien subraya que espera «un rendimiento inmediato» que de los fichajes que vengan este mes. No descartó un refuerzo en defensa, pero apenas hay margen salarial para apuntalar esta parcela, así que todos los esfuerzos se centran en incorporar a otro delantero.

Oportunidad de mercado. Las buenas relaciones de Cordero con los dirigentes del Cádiz, donde trabajó, le han acercado a una operación que parecía fuera del radar del representativo. La necesidad de reubicación de Florin Andone, que no cuenta para los gaditanos –tampoco para su nuevo técnico, Sergio González– puede aproximar al Tenerife a un futbolista que ha estado cotizadísimo en ventanas previas.

Cordero mantiene varios frentes abiertos a falta de tan solo cinco días para el cierre del plazo para hacer nuevas contrataciones, que expira el lunes a la medianoche. Ayer trascendió que el director deportivo blanquiazul se ha posicionado para la posible reubicación de Florin Andone, cuyos agentes trabajan en cancelar su cesión al Cádiz (de Primera División) y renegociar su recolocación con el Brighton inglés, al que pertenecen sus derechos federativos.

Alcorcón y Tenerife confirmaron ayer la cesión sin opción de compra de Apeh, que ya está en Madrid

El perfil de Andone –con un indiscutible conocimiento de la categoría de plata– encaja en las pretensiones de Ramis, quien ayer verbalizó que prefiere futbolistas contrastados frente a otros jóvenes «con los que habría que trabajar más». A falta de solo cinco meses para que acabe la competición, el entrenador es partidario de perfiles de mayor veteranía y que ya hayan jugado en Segunda. Lo ha hecho el profesional rumano en distintos escenarios y circunstancias.

A sus 28 años de edad, en el fútbol español ya ha militado hasta en cinco clubes y tres categorías distintas. Defendió los colores del Castellón, Atlético Baleares, Córdoba, Deportivo de La Coruña y ahora Cádiz. Al cuadro andaluz le urge la suspensión de su préstamo para poder materializar nuevas incorporaciones. En el Tenerife no descartan que sea el elegido. En cambio, sí ven menos factibles –o casi descartadas– otras operaciones con las que se ha especulado, tales como el fichaje de una promesa como Aarón (de la Cultural Leonesa) o la llegada de Álvaro Jiménez, al que Cordero tuvo en el radar pero desechó porque solaparía las opciones de Andrés Martín.

Andone hizo hasta 21 dianas en su mejor año en el Córdoba y fue absolutamente crucial en el Deportivo de La Coruña, donde tuvo a Oltra como entrenador. Hay muchos argumentos que invitan a elegir esta vía; pero en su contra pesa su larga inactividad y el retroceso que ha experimentado su carrera en los últimos tiempos.

Con varios nombres propios sobre la mesa y un sinfín de ofrecimientos de los más diversos clubes y ofrecimientos, Cordero espera llegar con los deberes hechos al fin de semana. Con todo, no se descartan movimientos incluso el último día, como ya los hubo al cierre de la ventana veraniega por nombres como Hugo Duro. En el club están ojo avizor a cualquier futbolista apetecible que se ponga a tiro, incluso para una demarcación no ofensiva. No obstante, las prioridades están claras y el plan trazado se va cumpliendo a rajatabla. De hecho, la cesión de Apeh –sin opción de compra– estaba apalabrada hace días y no se oficializó hasta ayer, una vez se avanzó lo suficiente con Andrés Martín. «Muchas gracias por todo, Tenerife», escribió el nigeriano tras formalizarse su préstamo al AD Alcorcón.