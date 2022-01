Referencias para un ascenso

Desde que se instauró el actual sistema de ascensos a Primera División, en la Liga 2010/2011, con la vía directa para los dos mejores clasificados y otra plaza reservada para el ganador de una promoción de cuatro equipos, la media de puntuación alcanzada para acceder al principal premio y coger el atajo es de 76, y la mínima para disputar las eliminatorias, de 65. A falta de 18 jornadas para el cierre de la temporada regular, el Tenerife ya suma 42. Hagamos números.

Si se sitúa el listón en el objetivo más cercano, el equipo blanquiazul acabaría con números de promoción añadiendo unos 23 puntos más a su clasificación. En teoría, le bastaría con ganar la mitad de los encuentros que le restan; es decir que tendría más que suficiente con hacer un pleno en los nueve encuentros que le esperan en el Rodríguez López. Visto de otra manera, el factor Heliodoro sería suficiente. Por el recinto de la calle San Sebastián todavía tienen que pasar el Leganés, Ibiza, Real Valladolid, Almería, Real Zaragoza, Fuenlabrada, Huesca, Málaga y, en la jornada número 42, Cartagena. No es imposible, pero sí es poco probable que el representativo no ceda ni un empate en casa. En los doce encuentros que ha jugado como local en Liga, se impuso en siete. De los otros cinco, igualó dos y perdió tres. Si mantiene ese promedio en lo que queda de curso, sumaría 17 puntos más en el Rodríguez López en los citados nueve partidos pendientes. En ese caso, la producción casera podría ser insuficiente para, al menos, entrar en la promoción. Tendría que rascar algo más fuera para garantizar su presencia en la semifinal que conduciría a Primera.

El desarrollo de la temporada irá definiendo la altura del listón que permita disputar el playoff. Porque la media mínima está en los mencionados 65 puntos, pero los extremos van de los 61 de las Ligas 2013/14, 2014/15 y 2019/20 a los 71 que acumuló el Córdoba cuando se coló en las eliminatorias de la campaña 2011/2012, sin el desenlace deseado del ascenso.

Elevando el nivel de exigencia, la alternativa de llegar la máxima categoría sin el paso previo de la promoción no es nada descabellada para el Tenerife, dada la puntuación que presenta en la vigésima cuarta jornada y el largo tramo que le queda por recorrer. De hecho, si se toma como referencia la media de puntos necesaria para terminar la temporada en el segundo puesto (76), le valdría con once triunfos y un empate, siempre que ese objetivo no se encarezca, como ocurrió, por ejemplo, en las campañas 2014/2015 y 2020/2021, en la que el Sporting y el Mallorca subieron como segundos con 82 puntos, o la 2011/12, en la que el Celta lo logró con 85.