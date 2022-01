La camiseta del Centenario del CD Tenerife se vende en la red a precio de saldo

El CD Tenerife se ha encontrado con una competencia desleal e ilegal en la red, donde la codiciada camiseta del Centenario –se agotaron las existencias en la tienda oficial– está a la venta a un precio de saldo (desde 16 euros) y en todas las tallas, sin que en el club tengan constancia fehaciente de que estas prendas sean una falsificación o estén circulando en el mercado negro nuevas unidades de las equipaciones de Hummel equivalentes en calidad y textil con las que se pusieron a la venta a finales del año pasado en el establecimiento del callejón del Combate y en otros comercios autorizados.

La información llegó a oídos de los dirigentes del representativo a través de las redes sociales, donde varios aficionados blanquiazules hicieron constar que habían acudido a páginas como Aliexpress para realizar sus compras. Algunos de ellos expresaron además los motivos que les llevaron a elegir esta vía. La mayoría de los que acudieron al escaparate inmenso de la red lo hicieron seducidos por el muy atractivo precio, nada que ver con el de la tienda (69,99 euros para no abonados), si bien otros se amparan en la falta de existencias en el establecimiento oficial, la imposibilidad de efectuar reservas y que no haya opción de comprar la camiseta online a través de la web del Tenerife.

Un rastreo de esta anhelada prenda centenaria del representativo en internet permite constatar que está a la venta en distintas páginas. En el caso de Aliexpress, la información ofrecida por el portal subraya que han vendido más de 200 unidades en apenas unos días y el precio fluc0túa (ayer podía conseguirse a 16,38 euros). Se trata de un canal ilegal, no autorizado por Hummel ni el CD Tenerife, pero donde las tarifas son tan competitivas que incluso se ofrecen descuentos «por primera compra» o bonos regalo.

Lo más llamativo es que se detalla en esta misma web que hay un total de 35.444 unidades a la venta de la camiseta del Centenario; y añaden además que está disponible la gama completa de indumentarias blanquiazules correspondientes a este curso, incluida la equipación rosa solidaria contra el cáncer. En la información suministrada por la página, se refiere que las equipaciones son «de alta calidad y de manga corta». Lo que sí omiten –para sortear los controles y por carecer del permiso necesario para venderlas– es un dato tan relevante como que son camisetas oficiales del Club Deportivo Tenerife.

Algunos usuarios relatan que han conseguido la equipación conmemorativa incluso por debajo del precio al que se ofertaba estos días. «Yo la del Centenario y la segunda equipación por 11 euros cada una. Es verdad que había una oferta especial y me dieron cupón extra por ser el primer pedido que hacía con AliExpress. Al final si no tienes o quieres gastarte 63 en la oficial, pues consigues esas más baratas e iguales a las reales», cuenta Néstor Godoy en Twitter.

«Sé que es no es lo mismo que la oficial pero la ilusión al ponerla no tiene límites. No puedo permitirme la original, vivo fuera y no hay servicio online», cuenta desde Galicia el seguidor blanquiazul Yamil Mesa. «Está muy currada y me la pondré con orgullo», dice tras recibirla. Sí ha sido más crítico el diseñador de la indumentaria, Tato Ruiz. «La compran en Aliexpress pero luego presumen de tinerfeñismo o de años de abonado», ironizó en las redes.