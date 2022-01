Ramis: «En el grupo tenemos cero dudas»

Satisfacción plena. Tenía muchos motivos para la complacencia el entrenador del CD Tenerife, que extrajo anoche conclusiones eminentemente positivas de uno de los partidos más amables y convincentes de toda la temporada. «Ha sido un encuentro muy completo en todas las fases», destacó Luis Miguel Ramis. El 4-0 frente al Real Oviedo sitúa a los blanquiazules a tan solo un punto de las plazas de ascenso directo y además vale para que el representativo se adjudique el average particular con los carbayones.

«Hemos salido muy convencidos. Cuando salimos sin dudas, nos comportamos muy bien. No hemos dejado crecer a un muy buen equipo, de los menos goleados de la competición y que llevaba menos derrotas que nosotros. Hemos gestionado todos los momentos y todas las fases del partido; hemos estado bien con y sin balón, y la gente ha disfrutado, que era el objetivo», destacó el jefe del banquillo tinerfeñista.

Para Ramis, el triunfo ante los asturianos «es otro paso adelante que sirve para mirar al frente». Dicho lo cual, el tarraconense ensalzó la determinación de los suyos. «Defensivamente nos hemos comportado como siempre, muy compactos a nivel colectivo y además siendo agresivos, más que otras veces», celebró el técnico. «El cómo hemos manejado el partido con balón es lo que nos ha permitido jugar donde queríamos, es decir, lejos de nuestra portería», agregó.

Para el entrenador local, fue muy buena «la circulación de balón» de los blanquiazules, así como el grado de comodidad que hallaron hasta materializar el dominio en goles, que llegaron desde muy pronto. «Por un momento hemos dejado hacer al rival antes del descanso, pero luego hemos vuelto al origen. Ha sido un partido excelente con balón y también a nivel defensivo, pues hemos sido consistentes», dijo también.

Ramis habló también de las dudas que podían haber aparecido tras la derrota en el derbi y el empate contra el Amorebieta. «Si están en el entorno, al menos yo no no las percibo. Dentro, tanto mi equipo técnico como el grupo sabe lo que quiere, lo intentamos plasmar y en partidos anteriores, aunque el fútbol es resultadista, hemos tenido ocasiones como las de hoy [por ayer] para hacer gol. Si las hubiésemos materializado en jornadas previas, seguramente la visión habría sido otras. Pero nosotros tenemos cero dudas sobre el compromiso del equipo y sobre lo que tenemos que hacer», completó.

A título particular, el entrenador se refirió a Elady Zorrilla y a la ausencia de Sam Shashoua en el once inicial. En este sentido, comentó que la última noche fue difícil para algunos jugadores, que sintieron «fiebre y malestar», si bien todas las pruebas de covid dieron negativo. El inglés fue de los más afectados, lo mismo que Sipcic, «y hasta la hora del partido no se encontraban bien, lo cual hizo modificar algo las cosas». «Vamos a ver cómo transcurre la semana, pero esas circunstancias han hecho que su cuota de participación haya sido baja. Lo importante es que han arrimado el hombro, como Aitor Sanz, que acababa de salir del covid», enumeró.

Más apuntes

Ramis destacó «que el esfuerzo del equipo es siempre alto, como así confirman los datos». «No es una victoria definitiva, pero sí muy importante», fue otro de sus mensajes en la sala de prensa del Rodríguez López. A continuación, enunció que este equipo «nunca despegará los pies del suelo y seguirá con toda la humildad del mundo». Por último, se refirió al mercado de enero, que cierra el próximo día 31. «Yo estoy convencido de que si vienen jugadores, que la siguiente semana veremos, son fichajes que van a aportar mucho. Son futbolistas que quieren venir y sabemos los niveles de rendimiento que pueden dar».