Alfaro avala la llegada de Andrés Martín

El CD Tenerife espera en la Isla en las próximas horas a Andrés Martín García, futbolista cordobés que llega cedido sin opción de compra por parte del Rayo Vallecano. La operación quedó encarrilada en la noche del miércoles, como así informó EL DÍA, y el jugador nacido en Aguadulce se convertirá en el primer refuerzo del año del Centenario. Uno de los motivos que le ha llevado a elegir el representativo como próximo destino es la recomendación que le hizo su amigo Alejandro Alfaro, con el que coincidió en las filas del Córdoba y con quien mantiene una muy estrecha amistad.

El exblanquiazul confía en que Andrés reproduzca las mismas sensaciones que él vivió en el Tenerife, adonde también llegó cedido y en un año de gran ilusión, que además se completó con el ascenso de la entidad a Primera. «Yo le he dicho que allí fui muy feliz y que irá muy bien, le va a ir genial», pronosticó el ahora adjunto a la dirección deportiva de Osasuna.

«Yo le he dado mis recomendaciones para vivir y adaptarse. Es un sitio donde se puede sentir importante y estoy convencido de que esta nueva etapa le va a sentar muy bien», adujo Alfaro, quien cree que el Tenerife ha encontrado en el mercado justo aquello que venía buscando.

De Andrés, comentó que «puede jugar en las tres mediapuntas, caído a banda derecha a pierna cambiada o como segunda punta». «Son las posiciones donde mejor puede rendir. Cuando recibe y va en diagonal, se asocia bien y demuestra su calidad; ahí puede hacer daño», dijo Alfaro, que ha seguido muy de cerca las evoluciones del Tenerife durante esta temporada y subraya que Martín es un jugador de características diferentes a las que hay en el plantel.

«Lo mejor que tiene es que se trata de un jugador dinámico. No para de tirar desmarques y de estar en constante movimiento. Donde el míster lo crea oportuno, ahí ayudará al equipo», afirma. «Yo estuve con él hace escasos días porque fui a ver al Rayo Vallecano en su casa. Y la conclusión que sacas es que, a su edad, necesita tener minutos, jugar y demostrar el potencial deportivo que atesora. Si no tienes continuidad, mejor dar un paso atrás y sentirse valorado», apuntó al preguntársele por el acuerdo de cesión alcanzado para su regreso a Segunda. «Claro que todo el mundo quiere estar en Primera, pero si es para jugar y sentirse valorado» reseñó.

Para Alejandro Alfaro, el nuevo fichaje blanquiazul «necesita recuperar la confianza que pueda haber perdido».

Shaq, ofrecido en la MLS

El norteamericano Shaq Moore ha sido ofrecido por sus agentes en diversos equipos de la liga estadounidense ante su falta de minutos en el Tenerife, acentuada desde que Mellot se ha asentado en la titularidad. No obstante, la intención de Juan Carlos Cordero es no debilitar su demarcación y tan solo emprendería una negociación en caso de que alguno de los clubes interesados pusiera encima de la mesa una millonaria oferta por el jugador. En paralelo, el profesional blanquiazul ha fijado sus ojos en un zaguero de su misma demarcación, Dani Fernández (CD Badajoz), pero como opción de futuro, apuntó ayer el portal cazurreando.com. El club extremeño no le deja salir gratis, así que el Tenerife tiene dos opciones: garantizarse su contratación vía traspaso o esperar a que quede libre. | M.D.