Ramis: "Nuestra ilusión es llenar el Heliodoro"

Ambición máxima. Luis Miguel Ramis, técnico del Tenerife, sigue fijándose retos y elevando el listón de la exigencia a cada jornada que pasa. Ayer compartió públicamente uno de sus deseos para el último tramo de la temporada: quiere ver el Heliodoro lleno, estampa que todavía no es posible por las restricciones de aforo pero que el entrenador visualiza si el equipo es capaz de dar argumentos a su afición para que se enganche al representativo.

«Vamos a intentar llenar el Heliodoro. No sé ni cuándo ni cómo, pero es una de las ilusiones que tenemos. Eso significará que detrás de ese lleno hay muchas cosas bien hechas y que estamos peleando por lo que merecemos», subrayó el jefe del banquillo insular, quien considera crucial el duelo de esta tarde con el Real Oviedo. Yc ree que la feligresía blanquiazul responderá. «El que no venga, será porque no puede», sugirió.

El técnico tinerfeñista prevé dificultades porque el rival «está muy bien trabajado, con un bloque muy compacto y con variedad en su fútbol ofensivo». «Tienen mucha calidad individual en sus jugadores y forman un equipo llamado a pelear por cosas importantes. Nos van a exigir al máximo y vamos a tener que mostrar una buena versión por nuestra parte», fue uno de los principales mensajes en su comparecencia de ayer.

«Confiamos en nuestro equipo pero hay que hacer mucho para ganar. Intentaremos ofrecer más de lo que hemos ofrecido hasta ahora para estar cerca de la victoria», añadió.

«Cada uno pone el listón de lo importante donde quiere y yo lo pongo muy alto siempre. En concreto este partido es muy importante. Lo hemos hablado en numerosas ocasiones: la temporada va rápido. No te das cuenta, pasa enero y ya estás en la jornada 27, pasa febrero y te pones en la 32», agregó Ramis, quien confirmó las bajas para hoy de Carlos Ruiz y Pablo Larrea. En el caso del granadino, hizo autocrítica y admitió que se precipitaron en su vuelta a los entrenamientos.

Sea como fuere, el entrenador tiene clara la receta para tumbar al Real Oviedo, que se resistió en la primera vuelta (0-0 en el Tartiere) pero sin que lograran ver portería sus arietes principales. «Necesitamos intensidad, concentración, inteligencia en la marca... pero como siempre intentaremos que ese tipo de jugadores tengan menos protagonismo a partir de nuestro trabajo colectivo», dijo en alusión a Obeng y Borja Bastón, que se perfilan titulares en el cuadro asturiano. «Enfrentarte a grandes individualidades implica que estamos en una gran liga, pero nosotros también tenemos nuestras virtudes y nuestros futbolistas de gol. Intentaremos llevar el partido adonde nos interesa a nosotros», resumió.

Por último, habló de las opciones del mercado y no mostró desasosiego por la tardanza en la llegada de fichajes. «A todos nos gusta que las incorporaciones o las salidas se definan lo antes posible, pero entiendo que el proceso es el natural. Va a pasar que en la última semana se van a precipitar todos los acontecimientos. Pronto habrá movimientos y lo que queremos es sumar a jugadores que estén convencidos de venir con nosotros, y que además reúnan las características que necesitamos en este contexto de la temporada en el que estamos. Confío al 150% en Cordero, vamos en la misma línea y estamos en comunicación directa», cerró.