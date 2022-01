Exigente examen después del parón

Un partido repleto de incógnitas. Nadie sabe ni se atreve a pronosticar cómo le habrá sentado el parón liguero al CD Tenerife, si este viernes (Heliodoro, 20:00 horas) se producirá al fin la ansiada primera victoria del año del Centenario, si el emergente Real Oviedo es tan fiero como lo pintan y, no menos importante, también si están plenamente recuperados los hombres del representativo que acaban de salir del covid. Da la impresión de que la variante ómicron no deja secuelas tan severas como las anteriores, pero Aitor acaba de sumarse a los entrenamientos hace tan solo unos días y no está claro que vaya a ser titular. Sí lo será Juan Soriano, recuperado a tiempo del virus y que ya ayer se entrenó con normalidad.

El cuadro de Ramis busca mejorar sus sensaciones del último tramo de competición, donde ha sumado tan solo una victoria (ante el Real Zaragoza) en cinco intentos. No hay demostración empírica de que se haya producido un retroceso o un deterioro en la propuesta blanquiazul –de hecho, el equipo pudo ganar perfectamente al Amorebieta– pero sí hay cierta ansiedad por dejar atrás el aciago derbi contra Las Palmas y el insuficiente empate de Lezama. La partida tiene tintes de examen de enero para el representativo por cuanto un resultado adverso alimentaría las dudas y dejaría escaparse a los ahora grandes aspirantes al ascenso por la vía rápida (Almería, Valladolid y Eibar, por este orden). Pero además confronta dos ambiciones: la voracidad blanquiazul por estrenar su casillero del año nuevo frente a la tendencia alcista de los carbayones, que firmaron el pasado lunes una de sus mejores actuaciones de la temporada (y aún así no lograron vencer al tercer clasificado). El cruce de la primera vuelta en el Tartiere –se disputó pronto, con la competición recién amanecida– ya dio algunas muestras de la fiereza del Oviedo. Al Tenerife le costó horrores llegar con claridad al marco asturiano, que no batió; y al final dio por buena la igualada en un campo históricamente difícil. Como los de Ramis, están los de Ziganda con cierta ansiedad por dejar atrás los funestos últimos años y opositar con argumentos al menos al playoff. Aunque no lo enuncien públicamente, éste es el gran objetivo para los del Cuco, al que han reforzado sus dígitos y victorias de las últimas semanas. Obeng y Borja Bastón son los delanteros llamados a marcar las diferencias en un equipo rocoso como lo es también el Tenerife. No en vano, se miden el segundo y tercer equipo menos batidos de la categoría. Sus dos entrenadores hacen de una buena defensa el principio de todo;y por lo pronto los resultados les acompañan. En cuanto a los planes blanquiazules, vendrán marcados por la recuperación de los hombres que estaban con molestias. No se esperan giros copernicanos en el once de Ramis, si bien hay puestos (como el eje de la retaguardia o el lateral zurdo) donde tiene para elegir. Hay más interrogantes, como el estado de forma de Elady Zorrilla o el de Sam Shashoua. Y la última, si será suficiente un 50% de aforo para que ruja el Heliodoro. A medias, el volcán sigue siendo temible.