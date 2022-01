Alex Bermejo: “Todos los partidos que nos quedan son vitales”

El centrocampista del CD Tenerife Alex Bermejo aseguró que cualquiera de los rivales a los que se enfrente el 'Tete' en esta Liga SmartBank hay que ganarlos, independientemente de quién sea el rival de la semana. En este caso se refería al Real Oviedo, equipo al que se enfrentan los blanquiazules el próximo viernes en el Helidoro Rodríguez López, a partir de las 20:00 horas. Fue claro al asegurar que “todos los partidos que nos quedan son vitales” y que los equipos a los que se tiene que enfrentar el Tenerife al final “todos son 11 tíos a los que tenemos que ganar y esa es la intención” con la que afrontamos cualquier compromiso liguero. Sobre esa perspectiva, “que vengan aquí y que sufran en el Heliodoro”, dijo.

En la rueda de prensa telemática organizada por el club, el jugador catalán aseguró que en cualquier caso, “todos los partidos que nos quedan son vitales, estamos en Segunda División y todos los equipos se juegan más cosas y nosotros los primeros. Todos los puntos que juguemos los tenemos que dejar en el Heliodoro”, dejando pocas dudas de los objetivos marcados desde la dirección del equipo.

En este punto, Bermejo apuntó que hablar de ser candidato al ascenso o el propio ascenso no estaba en estos momentos dentro de los comentarios del equipo, señalando que “no es el momento de hablar de estos temas. Ahora lo que tenemos es una segunda vuelta muy ilusionante y tenemos que mantenernos ahí arriba para luchar por cosas bonitas. Creo que es un tema que no toca”, reiteró.

Sobre los peligros del Oviedo, el atacante catalán reconoció no conocer la situación de que el rival solo haya perdido cuatro encuentros desde que empezó la temporada liguera y al respecto apuntó que no le importaba “porque al final lo que intentamos es ganar. A nosotros nos da igual lo que haya hecho el resto de la temporada. Todos son once tíos a los que tenemos que ganar y esa es la intención”.