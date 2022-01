Dos semanas para dos refuerzos

Los fuegos artificiales, para el final. El Tenerife hará sus pretendidos dos fichajes invernales en la segunda quincena de enero, una vez ya ha transcurrido el ecuador de este primer mes del año y el cuadro blanquiazul mantiene huérfano de incorporaciones el capítulo de altas. Juan Carlos Cordero mantiene varios frentes abiertos pero prioriza la contratación de un delantero centro de nivel y la llegada de un hombre que refuerce los costados. Entretanto, siguen en curso las gestiones para reubicar a Emmanuel Apeh, preferentemente en un destino de Segunda División, tal y como publicó EL DÍA en su edición del pasado jueves.

En el Tenerife ya aventuraban que habría que aguardar a final de mes para conseguir el anhelado refuerzo para la delantera, puesto que será entonces cuando se desbloqueen determinadas situaciones que se exploran tanto en España como en el extranjero. En cuanto al otro fichaje, el de un extremo, el nombre preferido por Cordero se decantó por la oferta del Leganés (Rober Ibáñez) y se manejan otras alternativas.

Un año más, el representativo confía en apurar incluso las horas finales del mercado, que cierra a la medianoche del 31 de enero. La temporada pasada, hubo gestiones y movimientos hasta el último momento, con un saldo de dos fichajes (Germán Valera y Jon Ander Serantes), una renovación (la de Borja Lasso) y una salida (la de Ortolá al Girona). Pero el paisaje para el club chicharrero era de urgencias; mientras ahora la intención es ganarle la partida a los competidores directos por el ascenso, fichar mejor que ellos y ganar puntos en la carrera por el ansiado cambio de categoría.

En las últimas horas se ha complicado uno de los fichajes codiciados, el de Álvaro Jiménez, que tuvo minutos el sábado en la Copa del Rey con el Cádiz. Aunque no se descarta su salida, el cambio de entrenador en el conjunto gaditano ha mejorado sus perspectivas de ser protagonista con los amarillos. Y lo mismo ocurrió en el Alavés con Mamadou Sylla, a quien los vitorianos no dejan salir para apuntalar la delantera del Tenerife, que no es el único club que ha preguntado por el senegalés.

La previsión es que no haya más salidas que la de Apeh, por quien ha habido contactos con tres clubes de Segunda (Alcorcón, Mirandés y Fuenlabrada), sin que su desvinculación se haya sustanciado todavía. Por tal motivo, su agente Jorge Llagostera también ha iniciado conversaciones con equipos extranjeros.