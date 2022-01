Enric Gallego entiende que el club quiera reforzar la delantera

En el vestuario blanquiazul son conscientes de que el club negocia para hacer nuevas incorporaciones y creen que éstas valdrán para elevar el nivel competitivo del plantel. Una de las demarcaciones donde habrá movimientos es la delantera, pero Enric Gallego –titular en el puesto de nueve– no lo interpreta como una mala noticia. Más bien al contrario, recuerda que ya en verano «la intención del club era que viniese otro jugador más» para su puesto.

«Yo soy el más autocrítico conmigo mismo, a veces incluso creo que no es bueno. Pero ser así me ha llevado a estar donde estoy», manifestó ayer en Televisión Canaria. «La intención del club en su momento era que llegase yo y otro delantero; y si viene alguien más, será competencia sana. El que venga a sumar, será bienvenido», completó.

Asimismo, recalcó que el duelo venidero en el Heliodoro Rodríguez López será crucial para el representativo. «El viernes contra el Oviedo hay que salir a por todas, como lo hacemos siempre. Es un partido vital, pero tal y como está haciéndolo el equipo, las victorias van a llegar», finalizó. En la misma línea se manifestó Sergio González, en este caso en manifestaciones a los medios oficiales del club.

«Tenemos ganas de volver a competir. El parón nos ha servido para descansar y ya estamos pensando en el partido del Oviedo. Queremos lograr la primera victoria del año ante nuestra gente», dijo también.

Para González, están aunando méritos para mantenerse arriba y ahora solo falta que los resultados acompañen. «Queremos mantener el nivel de toda la temporada. Ante el Amorebieta hicimos un buen partido, pero no entró la pelota; ahora, hay que seguir en esta línea», reseñó.

A título particular, el ex del Cádiz solo encuentra motivos para el optimismo. «Estoy contento por las oportunidades y por cómo me estoy encontrando físicamente esta temporada. Siempre he dicho que estoy a disposición del míster y que daré lo máximo de mí», concluyó.