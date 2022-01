Sipcic: «Por la covid hay gente que se ha quedado sin trabajo; somos afortunados»

Nikola Sipcic no pone pegas al estricto protocolo por la covid que ha puesto en vigor LaLiga tras el peligroso repunte de contagios en toda España. «Hay gente que se ha quedado sin trabajar; nosotros somos unos afortunados por seguir entrenando y jugando», explica el central balcánico. Según dice, ha podido hablar con los futbolistas afectados por la variante ómicron en el representativo «y están bien», aduce sobre los casos de Rubén Díez, Shaq, Aitor o Larrea. Sobre los dos últimos, pronostica que «pronto estarán de vuelta».

«De momento y, por suerte, nos están tocando pocos contagios», verbalizó el serbio en As. «Yo no puedo hablar mucho porque hay gente que se ha quedado sin trabajo y nosotros tenemos la suerte de seguir con la competición», reiteró. «Es un poco diferente el fútbol así por las pruebas, mascarillas, etc. Hay que estar agradecido por que podemos seguir trabajando», añadió.

También se refirió a la derrota por 0-1 en el clásico contra la Unión Deportiva. «El derbi para todos nosotros es un partido especial, es cierto que son tres puntos como todos los partidos, pero es diferente. Al final no pudimos ganar y hay que mirar hacia delante», comentó. Sobre el gran nivel de Sergio González, que ha cumplido y además como titular en alguno de los últimos partidos, reseñó que los centrales del plantel mantienen «una competencia sana que es positiva para el grupo».

Por último, instó a los aficionados «a no estar tristes porque el Tenerife está en una buena posición. Es cierto que hemos empezado el año sin ganar, pero lo daremos todo para seguir arriba».