Adiós al Rommel Fernández

Más de 25 años después de su fundación, cierra sus puertas el Rommel Fernández. Un conjunto de formaciones de cantera que nació como escuela y del que ya solo queda su equipo aficionado. Es el último vestigio de un club que llegó a ser referente. Tras una singladura que ha dejado huella en el fútbol de Tenerife, sus integrantes han decidido poner punto final a su existencia de cinco lustros y a un sinfín de partidos en muy diversas categorías, defendiendo siempre a su municipio de Santiago del Teide y protegiendo la memoria del inolvidable panzer panameño.

«Durante todos estos años hemos competido en la Asociación Costa Sur [fútbol aficionado] y hemos logrado mantener un grupo de unos 25 integrantes, pero ha llegado la hora de que muchos demos un paso al lado para dedicarnos a nuestras familias y a otras prioridades», explican desde dentro. Aday, el último capitán del Rommel, asume que «fue bonito mientras duró».

Para un momento tan especial como el del adiós, han preparado para este curso una camiseta especial en la que reivindican su razón de ser: la memoria de Rommel. Así, la figura del astro de los testarazos imposibles aparece serigrafiada de forma inconfundible en la parte baja de la indumentaria, pues quieren que este último curso sirva para reivindicar su vinculación indeleble con uno de los futbolistas más legendarios de la historia blanquiazul.

Llegó a jugar con ellos el hermano del astro panameño, les visitó Collina y les invitó el Aston Villa

«Llegamos a ser un equipo puntero del sur de Tenerife y ahora solo queda el aficionado, desgraciadamente. Hasta 2016 perduró la escuela al completo. Luego decidimos mantenernos aunque fuese en el aficionado porque no queríamos que se perdiera el nombre de Rommel. Hemos aguantado hasta el final; la realidad es que nos estamos haciendo mayores», expone el primer capitán con una mezcla de orgullo y nostalgia.

Respecto a la camiseta, cuenta que «todo el mundo quiere una». El trabajo de serigrafía y producción ha dado por resultado una pieza de coleccionista, presumen. «Es una idea que teníamos en mente desde hacía tiempo y es la mejor manera de cerrar un ciclo inolvidable. Personalmente creo que Rommel se lo merece, su legado, su memoria y por supuesto también su familia. Y para nosotros es una bonita forma de acabar; para los jugadores va a ser un honor y un privilegio lucirla en nuestros últimos partidos», destacan.

«El club se acaba aunque hay gente que me dice que no. Es como si no se lo creyeran e imaginaran que, pese a todo, vamos a ir hacia delante. La realidad es que el fútbol aficionado se ha convertido casi en un regional y ya no vamos a seguir compitiendo», dice Aday, quien subraya que esta etapa finaliza. Pero les quedarán los recuerdos, que son un montón. «La anécdota más grande es que nos invitaron una vez a un partido en Guargacho y jugó con nosotros el hermano de Rommel. El caso es que se presentó en el partido Pierluigi Collina, el árbitro. Paramos de jugar, nos sacamos fotos con él... fue un día que nunca olvidaremos».

En cuanto al trabajo con la cantera, recuerdan que «salieron buenos jugadores que luego fueron a parar al Tenerife o a otros clubes». Y por el tirón que llegó a tener el equipo, tanto por su labor de formación como también por su genuino nombre, llegaron a recibir una invitación del Aston Villa.

«El gran artífice del proyecto ha sido José Herrera, que lo fundó junto a Sito. Solo hay palabras de elogiosas para él por su dedicación y por su trayectoria». Cierra el histórico Rommel Fernández; quedarán los recuerdos.