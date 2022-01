«Veo al Tenerife con serias opciones de ascenso directo»

¿Ya ha escuchado el nuevo himno del Centenario?

Sí, he podido escucharlo y pone los pelos de punta. Es una canción a la que engrandece el gran sentimiento que hay detrás. Creo que poco a poco se irá viralizando todavía más y la gran aspiración de todos es que se cante a capella en el Heliodoro. Sería algo muy bonito en un año muy especial.

¿Se imagina al equipo ascendiendo a Primera justamente en este año del Centenario?

Eso sería increíble. Yo al equipo lo veo bien, deportivamente está en un gran momento y cuenta con un grandísimo entrenador, que sabe trabajar y tiene las ideas claras. La verdad es que las cosas están funcionando y los resultados son incuestionables. A pesar de que haya momentos malos porque la Segunda División es una competición complicada, el equipo está donde tiene que estar. Ojalá que siga por mucho tiempo en esos puestos de privilegio y al final, cuando llegue la hora de la verdad, dé el impulso definitivo para entrar en ascenso directo. Y si no, al menos la promoción.

Con el rendimiento que están ofreciendo equipos como Eibar, Almería o Valladolid, ¿le queda resquicio al Tenerife para colarse entre los dos mejores?

Sí, yo creo que hay opciones. Y también competencia. Es verdad que durante buena parte de la temporada no asomaban la cabeza equipos Valladolid o Girona, que ahora sí lo están haciendo. Luego es verdad que el Almería da la impresión de jugar en otra dimensión y va a estar arriba, seguro. Pero yo no descarto nada. El Tenerife está defensivamente muy bien trabajado, arriba tiene múltiples opciones y es competitivo siempre. Si llega fuerte a las jornadas finales, yo le veo serias opciones. De todo, incluso de acabar segundo.

Tiene el equipo su mejor puntuación a estas alturas desde que aterrizó de nuevo en el fútbol profesional. Hacía falta una temporada así.

Desde luego. Fíjate que años atrás a estas alturas estábamos debatiendo sobre destituciones de entrenadores, líos, necesidad de fichajes... Ahora tenemos una estabilidad y en gran medida es por el trabajo de Ramis. Conoce bien la categoría, ya estuvo a punto de ascender con el Albacete y está demostrando mucha solvencia. Solo falta que mejoren los números de la pandemia y el Heliodoro pueda estar al 100% del aforo, porque ese va a ser un factor fundamental para sacar adelante muchos partidos en casa.

¿Fue un bajón perder el derbi? ¿Teme que traiga secuelas?

Las Palmas tiene muy buenos futbolistas, por desgracia muchos buenos futbolistas que son de Tenerife y podrían estar en el Tenerife. Pero al margen de esto, a mí me queda la sensación de que aquella semana se habló mucho de las restricciones del Gobierno y muy poco de fútbol. A lo mejor estoy equivocado, porque no estoy dentro, pero creo que fue una semana atípica y un momento extraño para jugar el derbi. Quizá todas esas circunstancias hicieron que el Tenerife no estuviera centrado, no lo sé. El caso es que Las Palmas estuvo mejor y por eso se llevó los tres puntos del derbi.

Y justamente ahora que lo nombra, es verdad que el derbi dejó un debate candente respecto a la cantera. Porque retrató dos realidades: la de un equipo con muchos canarios en sus filas, tantos como ocho, y otro como el Tenerife que no alineó ninguno.

Eso ya viene de lejos. No podemos esconder que en ese sentido Las Palmas hace muy buen trabajo de captación y que se van muchos futbolistas de Tenerife. Eso es porque no encuentran oportunidades en el club de su tierra y optan por marcharse a la isla de frente. Allí tienen la seguridad de que puedan llegar, cosa que no se da y que falta en Tenerife. Es sintomático que los tres únicos chicharreros que jugaron el derbi lo hicieran de amarillo. Me refiero a Moleiro, que apunta muy buenas maneras; a Kirian, que anotó el gol; y a otro buen futbolista que conozco bien como es Óscar Clemente. Desde siempre, en cantera nos han sacado ventaja.

Pero el debate viene de lejos, así que resultaría injusto señalar solo a Ramis. De hecho, incluso en sus años de futbolista y con Javier Pérez en la presidencia ya había quejas a este respecto.

Yo tampoco miraría hacia Ramis. No va a tirarse piedras contra su tejado. Yo estoy convencido de que si hay un futbolista de 16 ó 17 años que despunta y es buenísimo, él no tendría problemas en darle oportunidades. Siempre y cuando mejore el nivel que hay. Tal vez en Tenerife y en el Tenerife no tenemos ese convencimiento. En mi caso fueron muchos los que me aconsejaron que no me fuera, porque allí no contaban con la cantera. Decidí arriesgar y me salió bien, pero puedo entender que otros no lo hagan. De hecho, no es lo que suele pasar. En Las Palmas los canteranos tienen más perspectivas de futuro e incluso te diría que están mejor vistos. Ojalá esta dinámica cambie.

¿Qué supondría para el Tenerife volver a Primera tanto tiempo después?

Yo lo percibo desde la perspectiva del Real Betis, que tengo la suerte de estar trabajando con ellos y también pasaron mucho tiempo fuera de la máxima categoría. Hay que ser lo imposible por que el Tenerife suba; hay que volcarse, remar todos para que el club esté en Primera. Para la Isla sería algo brutal y para los aficionados, una experiencia inolvidable. La división de oro no tiene nada que ver con la de plata; la repercusión es brutal y las consecuencias económicas para muchos sectores serían muy considerables.

Aprovecho para preguntarle también por su otro exequipo en la Isla, el UDG Tenerife. ¿Cómo lo ve?

Es increíble que esté con los mismos puntos que el tercero. El trabajo que está haciendo Sergio Batista, contra viento y marea, es inconmensurable. Está haciendo un trabajo brutal en el club.

¿Y a su sucesor Francis Díaz? ¿Cómo lo ve?

Han encontrado en él al entrenador ideal y me alegro mucho, tanto por Francis como por las jugadoras. Ojalá se deje de establecer una comparación absurda entre Granadilla y CD Tenerife, que son dos realidades distintas y que no tiene sentido estar midiendo permanentemente. Es muy de valorar que el Egatesa salga de la Isla y sea elogiado allá donde va. La verdad es que me alegro muchísimo. Por el presidente, por el entrenador y por las jugadoras.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Es que ya están haciendo historia. Están escribiendo una de las páginas más bellas de la historia del deporte en Canarias.