Alberto Jiménez ya está en Albacete. El jugador cedido por el Tenerife hizo ayer sus primeras declaraciones como futbolista del club manchego y explicitó los motivos que le llevaron a aceptar la proposición de Alfonso Serrano. «Estoy aquí porque me apetecía seguir en España y conocer otros sitios. Me ayudó mucho la presencia del director deportivo, estoy muy contento y también agradecido por la oportunidad que me dan», adujo el canario.

El futbolista canario llega para suplir la ausencia de Sergi Maestre, lesionado de larga duración. «Al final jugaré en el puesto que el míster considere y trataré de aportar lo que pueda. Vengo a hacerlo lo mejor posible, ni mejor ni peor que él, sino a ayudar», indicó. Jiménez confía en emprender una nueva singladura que borre el mal sabor de boca que le dejaron sus últimos meses en la Isla. «Quiero aprovechar esta oportunidad», sentenció. Podría debutar la próxima semana.