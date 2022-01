Un Tenerife fiable tras la derrota

El Tenerife de Luis Miguel Ramis, ya con 51 partidos de Liga jugados entre la temporada pasada y la que está en curso, no ha sido un equipo de crisis ni de baches. Como mucho, ha enlazado dos derrotas alguna vez. Le pasó en el tramo final de la campaña 20/21 y, en dos ocasiones, en la 21/22. Casi siempre, tras cada tropiezo ha respondido con fiabilidad, añadiendo puntos a su clasificación.

Ahora queda por saber qué efecto dejará el 0-1 del derbi del domingo, si es que deja alguno en un sentido negativo. Los antecedentes demuestran que el Tenerife suele ofrecer garantías tras cada marcador adverso, pero en la plantilla saben que, como avisó ayer su entrenador, esos números no le dan «superpoderes» en ningún encuentro, como el de mañana en Lezama ante la SD Amorebieta.

La del clásico del 2 de enero fue la sexta jornada de los tinerfeños sin puntuar en el presente curso. Son tres en el Heliodoro y otras tantas a domicilio. El Tenerife no se vio superado en el marcador hasta la sexta fecha, cuando el Mirandés conquistó el Heliodoro (1-2), decepción que vino acompañada por otra, la del 3-1 en el campo del líder, el Almería. Lo que vino a continuación fue un convincente 1-2 en El Alcoraz. La pareja de derrotas se repitió en octubre, pero en un sentido inverso: primero llegó el golpe a domicilio, en el estadio de Gran Canaria, y luego en el Rodríguez López (Eibar). Y también hubo reacción. Otra salida exigente, a Leganés, y triunfo.

La quinta se produjo en Málaga, sin continuidad en la visita del Alcorcón a la Isla, y la sexta es muy reciente, de hace solo cuatro días.

«Lo que queremos está enfrente y no detrás, y vamos a perseguirlo con uñas y dientes» Luis Miguel Ramis

La valoración del entrenador

Por lo que comentó ayer Ramis, del resbalón del derbi ya no queda nada de puertas adentro. «Esa derrota está olvidada y llorada, para el que lo haya hecho, pero nada más. Perdimos tres puntos, pero no nuestra autoestima ni la ilusión», afirmó convencido de que su equipo no necesita recuperarse «de nada, porque no ha perdido nada». De hecho, mantiene su mirada en la misma meta. «Lo que queremos está enfrente y no detrás de nosotros, y vamos a perseguirlo con uñas y dientes», avisó.

«El derbi está olvidado y llorado; perdimos tres puntos, pero no nuestra ilusión ni la autoestima» Luis Miguel Ramis - Entrenador del CD Tenerife

El técnico recordó que nunca ha querido hablar de «ascenso ni de playoff, sino de ilusión», así que insistió en liderar un trabajo constante para llegar a «lo más alto posible, sabiendo que la categoría es muy competitiva y que hay otros clubes que quieren lo mismo». En definitiva, aseguró que no se dejará llevar por los «vaivenes emocionales» que acompañan al Tenerife en función de los resultados. «No cuenten conmigo para eso», dijo.

La llave

Ramis recordó que el fútbol «va de abrir y cerrar puertas continuamente», y tras echarle el cerrojo al derbi, conviene «encontrar la llave» para entrar en la habitación del partido ante el Amorebieta. «Si no, te estancas; y este equipo no se ha estancado nunca. Ha mirado adelante y ha respondido bien», destacó el técnico tirando de datos. «Es difícil que el Tenerife pierda dos partidos seguidos, pero las estadísticas no te dan superpoderes», señaló sin dudar de que «costará horrores» superar a un rival como el Amorebieta.

En el camino, Ramis aconseja no sacar conclusiones dramáticas de partidos como el derbi. «No debemos autocastigarnos», opinó pensando en un encuentro en el que, a su juicio, «durante muchos minutos no pasó nada diferente» a lo que esperaba. Además, apuntó que el Tenerife continúa en una zona «privilegiada» de la tabla, el cuarto lugar, a cuatro puntos del segundo y con la misma distancia respecto al séptimo clasificado.

La visión del tinerfeñismo

«Habrá gente que sí lo valora y otra no», reflexionó Ramis sobre la evaluación que hace el tinerfeñismo de la temporada que está realizando su equipo. «No puedo hacer una valoración genérica, pero el sentimiento que noto es de apoyo y de ilusión», contó Ramis, dando ejemplo al definirse como una persona «optimista» y un entrenador que «cree mucho» en los jugadores que tiene a sus órdenes. «Nos pesa perder, pero fueron tres puntos y nada más; nuestra autoestima y nuestra ilusión están por todo lo alto», insistió Ramis.