A amortiguar el golpe del derbi

El Tenerife afronta su primer desplazamiento del año con la intención inequívoca de borrar el mal sabor de boca que dejó el derbi perdido con Las Palmas. La derrota contra el eterno rival aún escuece y en ocasiones pretéritas el equipo que salió peor parado del clásico se quedó consigo una depresión difícil de curar. Así que un triunfo contra el Amorebieta a domicilio (Lezama, 20:00 horas) debe convertirse hoy en el mejor analgésico posible para disipar dudas e imantar al representativo nuevamente al sendero de las victorias. El Tenerife ya lleva cinco fuera de casa.

El cuadro blanquiazul encara el choque con algunas buenas noticias. La más importante, la recuperación a tiempo de los ya sanos Rubén Díez y Shaq Moore, que han dado negativo tras superar el coronavirus y esperan tener minutos en la cita de esta tarde. No es seguro que así sea, por cuanto vienen de un largo tiempo de inactividad por culpa de la enfermedad. Además, el virus deja secuelas en los futbolistas, como así han demostrado los casos registrados en otros clubes a lo largo de la pandemia.

Ramis no prevé variar la hoja de ruta ni agita el once en demasía para ganar en el feudo del cuarto por la cola (19º con 20 puntos) y segundo peor local de toda la categoría. No en vano, en su nueva casa de Lezama –en Urritxe no puede jugar en Segunda División– ha sumado tan solo dos victorias y siete puntos, un bagaje que debe mejorar urgentemente para salir de las posiciones peligrosas.

En cambio, es el Tenerife de los visitantes más solventes de la competición. Ya ha ganado en varias plazas, algunas de ellas con pedigrí (Fuenlabrada, Huesca, Leganés, Valladolid y Zaragoza) y confía en que el campo del Athletic sea el sexto donde canjee tres puntos que ahora necesita más que nunca. Un resultado positivo permitiría recortar distancias con el segundo clasificado y meter presión a todos los rivales directos, que juegan entre mañana y el lunes.

Además, será previsiblemente el último partido antes de que lleguen los fichajes. Ramis advertía esta semana de que vendrán dos de perfil ofensivo, aunque le gustaría que llegase algún otro más. Después de jugar con el Amorebieta tocará descansar y ya para el siguiente partido con el Real Oviedo es previsible que se hayan producido los primeros movimientos blanquiazules en esta ventana estival. En la convocatoria no está Alberto, pendiente de cerrar (de forma inminente) su salida del Tenerife.

En cuanto al rival, hace de la sencillez su mejor virtud. Está preparado el recién ascendido Amorebieta para pasarlas canutas en su propósito de atar la permanencia, lo cual parece casi un milagro para uno de los presupuestos más austeros de la competición y un equipo aún sin estadio propio. Pero de momento va resistiendo, además viene de una muy convincente actuación en El Plantío (2-2) y una victoria con el Tenerife sería el mejor estímulo posible para alimentar su propia autoestima. Partido clave para los dos. Aunque sea enero, la necesidad ya apremia. Estos puntos valen oro.