Después de visitar mañana al Amorebieta (20:00), el Tenerife no volverá a jugar hasta el viernes 21 de enero, ante el Real Oviedo. En medio, un fin de semana que se reservará para la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey, en los que no estarán los blanquiazules, y la final de la Supercopa de España.

Ramis ya tiene planificada ese inusual tramo del calendario, y entre sus previsiones no está la alternativa de incluir un partido amistoso. «Eso nos podría llevar a tener problemas en cuanto a lesiones y a otro tipo de situaciones que tienen que ver con lo sanitario», explicó.

Lo que sí mantendrá es una pauta de entrenamientos más o menos parecida a la que siguen los blanquiazules en semanas de competición. Además, no estarán permitidos los viajes en los días de descanso para evitar riesgos. «Los jugadores tendrán los días libres habituales; no vamos a dar más», aclaró el técnico. «Y ya le hemos comunicado a los futbolistas que no podrán abandonar la Isla en esos días, porque la situación sanitaria es la que es y si hasta ahora lo hemos estado haciendo bastante bien, habrá que continuar así. La mejor opción será quedarse en Tenerife en esos días de descanso. Y luego, a trabajar. Haremos una planificación como en otras semanas», explicó Ramis.