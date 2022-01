Ramis: "Perdimos tres puntos, pero no la ilusión"

Con el disgusto de la derrota del pasado domingo ante la UDLas Palmas ya supero, el Tenerife se dispone a disputar su primer partido a domicilio de la segunda vuelta del calendario este viernes en Lezama, donde le espera la SDAmorebieta. El objetivo, defender «con uñas y dientes» la posición de «privilegio» que ocupan los blanquiazules en la clasificación, tal como apuntó este miércoles su entrenador, Luis Ramis.

Para este encuentro, el técnico sigue sin poder contar con los lesionados Carlos Ruiz, Álex Muñoz y Pablo Larrea, pero recupera a Mollejo, Shaq Moore, Rubén Díez y al canterano Ethyan González.

«Hemos perdido tres puntos, pero no nuestra autoestima ni nuestra ilusión», manifestó Ramis refiriéndose al 0-1 en el derbi. «No debemos autocastigarnos», opinó el tarraconense. «Hay partidos con minutos buenos y con otros no tan buenos, con más o menos acierto, y este se puede ver de muchas formas», continuó antes de apuntar que la UDLas Palmas, que suele generar entre «seis y siete» disparos puerta dentro del área, en el Heliodoro solo creó una. «Y nosotros tuvimos dos balones para empujarlos al fondo de la portería y no tuvimos acierto», señaló. «Todo cambia en función de detalles que son importantes, pero en ese partido, durante muchos minutos no pasó nada diferente a lo que sabíamos que podía pasar», afirmó el entrenador, convencido de que sus jugadores no tienen que recuperarse de «nada, porque no han perdido nada» por no ganar el derbi. «Lo que queremos está enfrente y no detrás, y vamos a perseguirlo con uñas y dientes. Quien nos quiera acompañar, adelante;y el que no, intentaremos que se convenza», declaró.

Por otra parte, confirmó que el director deportivo del Tenerife, Juan Carlos Cordero, lleva un tiempo trabajando para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. «Quiero un central zurdo, otro mediocentro, dos bandas rapidísimos y que tengan gol y un delantero que venga con 15 goles a su espalda. Eso es lo que quiero. Pero eso no va a ser así. Dentro de todo esto hay unas prioridades», confesó Ramis dando algunas pistas.