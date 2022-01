La ruta del oro: de Lezama a Éibar

Amorebieta, Ponferrada, Alcorcón, Miranda de Ebro, Gijón, Burgos, San Sebastián, Lugo, Girona y Éibar. Son los diez desplazamientos que le faltan al Tenerife en su particular ruta del oro. Para opositar al ascenso directo, tendría que ganar a domicilio un buen puñado de partidos –como ya hizo en la primera vuelta– y el reto para adueñarse de la segunda plaza empieza este viernes en Lezama.

Las instalaciones del Athletic Club serán la primera parada para el cuadro de Luis Miguel Ramis, aún golpeado por la derrota en el clásico canario y con la intención de recuperar el terreno perdido respecto al Eibar. Ahora, la distancia es de cuatro puntos. Y la intención de los blanquiazules es aprovechar una jornada presuntamente propicia, con duelos complicados para los armeros (juegan el lunes frente al Real Oviedo) y un partido en el que se miden dos equipos implicados en la puja por el ascenso (Las Palmas-Almería) este sábado en el Gran Canaria. Además, el Real Valladolid afronta un choque de rivalidad vecinal con el Burgos y la Ponferradina (plagada de bajas) recibe a un acuciado Zaragoza.

El equipo insular frecuentará el Norte de la Península durante la segunda vuelta, con hasta tres desplazamientos a tierras vascas (Amorebieta, Real B y Eibar) y con la visita a algunos de los aspirantes al ascenso. No en vano, tanto el envite de Ipurúa en la penúltima jornada como el enfrentamiento de El Toralín –a finales de enero– son de los llamados partidos de cuatro puntos. No estará en juego solo sumar para el casillero propio, sino evitar que gane un rival directo y además el average particular.

Una vez jugado el derbi, al equipo de Luis Miguel Ramis le quedan tantos partidos a domicilio (10) como en casa. Pero tener que salir tantas veces de la Isla no es una circunstancia que asuste o imponga respeto en el vestuario blanquiazul. No en vano, algunas de las mejores actuaciones del Tenerife en lo que va de temporada han sido en la Península. Fuera de casa se estrenó el conjunto isleño este curso -con victoria en Fuenlabrada- y también lejos del Rodríguez López se produjeron las dos mayores exhibiciones de eficacia del grupo. La primera en Valladolid, ante un rival directo por el ascenso directo; y la más reciente en Zaragoza, donde aún resuenan los ecos de una primera media hora primorosa del Tenerife.

Otro dato para la esperanza. El representativo es el segundo mejor equipo de la competición como visitante. Solo mejora sus dígitos el líder Almería (19 puntos), pero los 18 que ya sumado el Tenerife en su condición de forastero son un estímulo para afrontar con máximo entusiasmo los diez viajes que vienen.