Ramírez y Torres faltan a un palco de mayoría blanquiazul

Derbi de ausencias en el palco. La semana más tensa que se recuerda en las relaciones entre ambos equipos canarios –guerra fría y cruce de comunicados– acabó con la ausencia en la zona de autoridades del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. No fue al único al que se echó en falta, pues tampoco estuvo Ángel Víctor Torres en nombre del Ejecutivo regional. El mandatario regional sí había acudido al derbi de la primera vuelta.

Con el 50% del aforo disponible y un evidente malestar en el conjunto local por las restricciones severas -y la tardanza en comunicarlas por parte del Gobierno-, fue éste un clásico atípico por un sinfín de motivos. También por la ausencia de la imagen de los dos presidentes escenificando cordialidad y hermandad; que sí se vio en ocasiones pretéritas.

Ramírez anunciaba su ausencia el jueves, tan solo unas horas antes de que se confirmara por parte del Ejecutivo el tijeretazo al número de espectadores. El presidente grancanario se ampara en la difícil situación sanitaria para explicar por qué en el palco hubo tan solo un directivo amarillo (Rafael Méndez, propietario de Arehucas) y tan solo otro representante más de la entidad de Pío XII: Luis Helguera, director deportivo.

A este recorte también en la representación amarilla se sumó otra sorprendente decisión de Las Palmas, que no envió a los equipos de su radio y televisión oficiales. Ahora bien, en la tribuna de prensa hubo lleno, como casi siempre en los derbis. Y en el palco lo mismo, pese a ausencias como la de Torres.

En cuanto al presidente del Ejecutivo, se excusó vía Twitter. «Me hubiera gustado estar en el Heliodoro. He agradecido la invitación del CD Tenerife pero, en consideración a las aficiones, que no pueden llenar el Heliodoro, y la recomendación de no desplazamientos, seguiré el derbi desde casa», apuntó.

En otro mensaje en las redes, verbalizó su deseo de «vivir pronto un derbi con el Heliodoro lleno». Horas después, quien se pronunció sobre la polémica de la semana fue el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Él sí estuvo en la zona VIP del Heliodoro y, según dijo, respeta pero no entiende «la ausencia del presidente del Gobierno de Canarias en un partido de esta naturaleza».

Bermúdez fue contundente y subrayó que «este partido no solo se podía haber disputado al 75% del aforo, sino es que además tenía que haber sido así». El primer edil chicharrero declaró que no es comprensible «que se aplicase un criterio diferente al de otros sitios que también están en nivel 3, y donde se juega con mayor porcentaje de espectadores».

«Y eso tiene unos responsables», se quejó Bermúdez en un palco VIP con inmensa mayoría de representación blanquiazul. Del Gobierno tampoco vino ningún consejero ni el director general de Deportes, Manolo López.