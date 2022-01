Con la mitad de aforo en el Heliodoro no fue suficiente

Cuando la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias decidió, el jueves casi por la noche, que el duelo de ayer se disputara con el 50 por ciento del aforo, la afición blanquiazul comenzó su particular batalla por ganar el derbi. Dejó de lado su comprensible y hasta necesario momento de indignación –con intento judicial incluido para buscar que fuera finalmente el 75% de capacidad dictado por la Interterritorial– para arrimar el hombro y que la mitad del Heliodoro no fuera tal mitad. Para honrar a aquellos que no pudieron adquirir su entrada y, más aún, a esos que se van a ver obligados a devolver la localidad ya adquirida.

Asumida la resignación hubo movimiento popular en las redes durante los días previos para que ni una sola de los algo más de 11.400 asientos que se podían ocupar, quedara finalmente vacío. Cadena de mensajes para colocar esas entradas y abonos que no podían utilizarse. La idea, en buena parte de los casos, no perder el dinero gastado en las taquillas –pese a que más de uno pretendió hacer negocio–, pero sobre todo que otra garganta empujara al equipo de Luis Miguel Ramis. Al final se congregaron en el recinto chicharrero 10.756 espectadores. Cercenado el aforo habitual, el derbi dejaba de ser derbi de verdad. La esencia la iba a perder ya en el campo por culpa del covid. Y también en las gradas. En especial en esas horas previas, huérfanas del habitual desplazamiento de la parroquia visitante. Solo un pequeño grupúsculo de seguidores amarillos se desplazó hasta Santa Cruz, ex profeso –y sin entrada–, para recibir a los suyos a mediodía a su llegada al NH Tenerife, cuartel general de los de Pepe Mel. El amarillo también salpicaría luego, casi de manera insignificante, las butacas. Lo que no cambió fue el penúltimo aliento a los blanquiazules. Aquel que recibieron en el corto trayecto que separa el Hotel Escuela del acceso al Heliodoro desde la puerta central de la grada de San Sebastián. Allí varios centenares de birrias dejaron una muestra de la entrega que estaban dispuesta a mostrar a lo largo de los 90 minutos del choque. Pese a los recortes, las ganas de fiesta eran meridianas. Incluso hasta un sector de San Sebastián animó al trío arbitral durante su calentamiento. El derbi del 50 por ciento dejó la gran cita del fútbol canario sin buena parte del bullicio y trajín previos habituales. Pese a la solicitud del pasaporte covid no hubo las aglomeraciones de costumbre en unos accesos abiertos desde las 6 de la tarde; quizá por la ausencia del pertinente lector para comprobar que el aficionado estaba vacunado. Se echaron de menos esos condimentos que debían engrandecer el primer partido del año del centenario blanquiazul. Entre esas ausencias, tal y como había prometido desde el jueves la propia entidad, aquellas que tuvieron que ver con el propio club. No hubo juego de luces, ni estreno de la camiseta conmemorativa, pese a que la UD sí portó en su pecho el logo chicharrero que recuerda su siglo de existencia. Tampoco parecía lógico un homenaje un tanto light a Borja Lasso. 25 En cambio, a pocos minutos del inicio del duelo, sí dejó de lado su particular pataleta el club isleño. Con los dos equipos a punto de saltar al campo, el videomarcador sorprendió con el himno. Esa composición de Benito Cabrera, interpretada por Árgel Campos y que en poco más de un día ha enamorado al tinerfeñismo. A falta de un tiempo mínimo necesario para memorizar la letra, sí hubo compás de palmas y una atronadora ovación final. El refrendo a una obra que llega al corazón de los blanquiazules. El síntoma más evidente de la ilusión que rezuma este CD Tenerife 21/22. Al menos hasta ayer. Un brío alimentado en los compases iniciales del choque, cuando los de Luis Miguel Ramis fueron netamente superiores a los de Pepe Mel. Por solidez posicional, y por ocasiones, como las dos que tuvo Elady Zorrilla en apenas 15 minutos y que dejaron a la grada a un suspiro de poder expresar con rabia y desenfreno la máxima del fútbol, el gol. Pero pasaron los minutos y el Tenerife fue languideciendo. Primero de manera tímida; tras el descanso de una manera alarmante. Un bajón que arrastró a la grada y a una afición que, como Ramis, no encontró la tecla para levantar a los suyos tras el gol de Kirian. La respuesta nunca llegó. Los jugadores no dieron argumentos a sus seguidores; y los aficionados no tuvieron el empuje suficiente para revivir a los suyos, al menos, en busca del empate. Al CD Tenerife se le escapaba, después de 21 años, un derbi en el Heliodoro. La impotencia fue tal que casi no hubo ni protestas finales al colegiado del encuentro, Jon Ander González. Otros, solo algunos, pagaron su frustración con el tinerfeño Alberto Moleiro, uno de los responsables de que el duelo hubiera dado un giro de 180 grados. Ayer no fue suficiente con la mitad. Un palo en la línea de flotación blanquiazul. Un revés de los que duelen. Sobre todo por tratarse del derbi regional en una película con el mismo desenlace que el se dio en Gran Canaria hace unos meses. También porque lo que iba a ser un inicio a lo grande de la celebración del primer siglo de vida blanquiazul se acabó convirtiendo en el centenariazo amarillo. Pero sobre todo, por la sensación de que el equipo de Luis Miguel Ramis se acabó cayendo por completo. Un desliz de solo 90 minutos. Incluso algunos menos. Los suficientes, eso sí, para provocar el planchazo en los birrias en el día menos deseado. Por delante, todo un mundo, al menos otros 1.800 minutos –20 jornadas– para que este CD Tenerife se levante y deje en mera anécdota lo ocurrido en estos dos duelos de carácter regional.