Decepcionante Tenerife

La UD Las Palmas ganó el derbi con justicia. Fue superior en casi todo y durante casi todo el tiempo. Por poner un ejemplo, resultó significativo que, después de marcar el único gol del partido, en el minuto 72 y fruto de un disparo desde fuera del área del tinerfeño Kirian, el equipo amarillo transitara hacia el final sufriendo muy poco, menos de lo normal, sin esos arreones que suelen dar los blanquiazules en estas situaciones y que a veces sirven de algo; y con un Heliodoro resignado, siendo testigo de algo que no ocurría desde diciembre de 2001, un triunfo de los grancanarios en su césped.

El Tenerife intentó que el final fuera diferente siendo fiel a su estilo, ese que en tantas tardes le permitió ganar una y otra vez y que le mantiene en puestos de promoción, ahora con una ventaja de 4 puntos con la Unión Deportiva –el empate no habría sido un mal desenlace–. En resumen, confianza en su poderío defensivo, coordinación y agresividad en la presión y el arma del robo y la pegada, con la ayuda de la chispa de Shashoua de vez en cuando. Pero esa fórmula funcionó de manera puntual y terminó apagándose en una segunda mitad muy pobre, decepcionante.

Y la Unión Deportiva también jugó a lo suyo. Posesión del balón, toque, pases, el talento de Jonathan Viera, el oficio en ataque de Jesé... Y mucho más, tal como demostraron Kirian o Moleiro, entre otros. Fue un duelo de estilos con un claro signo amarillo. Se notó desde un arranque en el que los de Pepe Mel se mostraron más decididos y con ideas más claras. Toda una declaración de intenciones.

Prescindiendo de una referencia ofensiva y colocando a Jesé en un costado, con Viera como falso 9, la Unión Deportiva salió mandona ante un Tenerife desconcertado, tratando de achicar agua y equilibrar el pulso de cualquier manera. Preocupante comienzo.

Los amarillos ganaban los duelos individuales e insistían por la banda defendida por Pomares. Pero, como en muchas fases del encuentro, dominaban sin definir.

Así, los agobios fueron atenuándose y el Tenerife empezó a respirar, a tener más la pelota, un paso esencial para meterse en el partido. Y no tardó en convertir esa mejoría en una ocasión clara. Es lo que tiene este equipo. Es capaz de pasar del sufrimiento a la amenaza en cuestión de segundos. Y cuando golpea con certeza, tiene mucho terreno ganado. Ayer no pasó eso. Pero estuvo a punto de lograrlo. Seguramente, la historia de este derbi habría sido diferente si Elady, a un par de metros de la línea de gol, hubiera colado el balón en la portería de Raúl con un cabezazo posterior a otro de Gallego.

Aunque la puntería no acompañó, ese zarpazo abrió un nuevo escenario. Las Palmas se sintió vulnerable y dio un paso atrás para protegerse mejor. El efecto en el Tenerife fue opuesto. Los de Ramis ganaron en confianza y procuraron aprovechar ese momento. Lo hicieron acercándose a su buena versión colectiva, con más balón, con una mayor participación de Shashoua, con Bermejo siendo vertical por la banda derecha... De hecho, una galopada del catalán (19’) generó otra aproximación peligrosa. Shashoua completó el contragolpe con un remate a media altura que paró Raúl.

Al fin, el clásico se estaba arrimando a lo que querían los blanquiazules. Porque Las Palmas también tenía sus ratos, pero solo daba la sensación de que podía inquietar a Soriano por los detalles de talento de Viera, que no es poco. Con el balón en sus botas, se intuía que podía ocurrir algo relevante. No obstante, los amarillos abusaban del juego horizontal, toda una ventaja para un Tenerife que aguardaba la ocasión para morder y atacar.

Esa apuesta no tuvo demasiado recorrido. El derbi entró en un tramo en el que cada uno desarrollaba su juego por turnos sin que subieran las pulsaciones de los espectadores, ayer con media entrada por las restricciones sanitarias. A Las Palmas le costaba superar el bloque defensivo de un Tenerife que, por contra, iba perdiendo frescura con el paso de los minutos. De esta manera, el encuentro se encaminó al descanso a un ritmo más lento, a beneficio de una Unión Deportiva que se sentía cómoda a esa velocidad, independientemente de que no tirara a puerta. Y es que el primer lanzamiento grancanario que llegó a su destino, aunque no entre los tres palos, fue el que protagonizó Benito en la prolongación de un primer tiempo que duró más de lo previsto por la lesión en un hombro de Loiodice.

El derbi, prometedor por momentos para los blanquiazules pero mucho más para los amarillos, llegó al intermedio con muchas dudas por despejar y la oportunidad para los locales de buscar soluciones urgentes, porque en cierto modo se estaba viendo venir que el partido se estaba decantando para el conjunto entrenado por Pepe Mel. Lo cierto es que la segunda mitad no hizo sino confirmar esa tendencia.

Tras el regreso al césped, Bermejo puso a prueba a Raúl con un centro-chut escorado que terminó en un saque de esquina (46’). Pero la Unión Deportiva volvió a coger las riendas del derbi enseguida, liderada por un Jonathan Viera demasiado suelto. Sin duda, una mala noticia para el Tenerife.

Las oleadas amarillas empezaron a dañar la defensa local, con un centro del campo desbordado y unos atacantes desconectados. Moleiro, que había sustituido a Loiodice –el cambio obligado le vino bien a Las Palmas–, pidió penalti por un agarrón de Sergio. A continuación, Viera tuvo una falta al borde del área diseñada a su medida, pero le puso el balón en las manos de Soriano (50’). Un poco más tarde, tras una falta reclamada por Elady en el área contraria, Viera lanzó un contragolpe que terminó con un paradón de Soriano a tiro de Jesé, raso y al segundo palo (63’). El cántaro estaba llegando demasiado a la fuente tinerfeña. Tanto, que se rompió con un potente disparo de Kirian (72’) que sorprendió al meta sevillano.

El 0-1 se produjo poco después de que Ramis intentara nivelar las fuerzas poniendo a Míchel. El efecto buscado con la entrada del valenciano quedó diluido. Aunque el Tenerife tuvo tiempo para ir a por el empate, lo hizo sin precisión, demasiado precipitado, sin la energía de otras veces. Sin fe. El técnico añadió más madera con Apeh, por hacer algo, y Elady tuvo la única ocasión en el tiempo extra con un disparo que desvió Raúl a córner.

El clásico de la apertura del año del centenario salió mal. La peor noche para salir del camino. El Tenerife encajó la tercera derrota en casa de esta Liga. Y esta es de las que duelen, ante un rival superior que también se impuso en el derbi de la primera vuelta. Pero los blanquiazules son cuartos y quedan 20 partidos por delante; el próximo, este viernes ante el Amorebieta. Que no cunda el pánico.