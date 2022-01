Mel defiende a su club. En vísperas del desplazamiento de Las Palmas a Tenerife y en plena polémica por las restricciones de aforo, el cruce de comunicado entre ambos equipos y hasta por las relaciones resquebrajadas entre las directivas de los dos equipos, el técnico de los amarillos sacó pecho por el gesto de los suyos, que lucirán en la parte frontal de sus camisetas el logotipo del centenario del eterno rival. «Creo que la UD Las Palmas es un club señor, con una historia tremenda que representa una isla que todo es amabilidad y saber estar. Y la institución está dando una muestra de vecindad y de civismo», replicó el técnico al preguntársele por la postura adoptada por los amarillos en esta crisis.

Dicho lo cual, se le preguntó por el aluvión de positivos en su equipo y por que puedan condicionar su alineación y planes. De hecho, Mel ya había advertido de que temía más al covid que al derbi; y el tiempo no ha hecho sino darle la razón. En total, ya van seis contagios. «Estamos preparando diferentes cosas porque nadie me dice a mí que mañana por la mañana caiga alguno más. Preparar un once tipo y obviar otras cosas sería una equivocación, un error. Tenemos que tener todo el abecedario de planes y centrarnos en los que a día de hoy están sanos», comentó.

Peñaranda ha sido el último en caer. «Y cada vez que suena el teléfono y es el médico, a temblar. A rezar para que no caiga nadie más». De hecho, asegura Mel que la preparación de este clásico ha sido «atípica, pero hay que amoldarse a lo que toca y de nada vale quejarte». En total, acusa una decena de bajas entre lesionados y enfermos. Además, aún no puede disponer del concurso del recién fichado Hernani.

Aforo reducido

Al igual que a Ramis, a Mel se le preguntó en las horas previas al partido por la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias, que ha dejado en un 50% el aforo del clásico canario que abre la segunda vuelta. «Nos hubiera gustado que el Heliodoro hubiera estado a explotar de gente. Se empaña la fiesta del fútbol canario. Nos hubiera gustado que fuera así pero no pasa nada», completó. Dicho lo cual, lamentó en voz alta la ausencia de seguidores amarillos en el estadio santacrucero. «Es una pena que de aquí no pueda ir nadie al derbi».

Además, se refirió a otro de los debates de la semana, el abierto por Jesé con sus controvertidas declaraciones, que ensalzaban a Las Palmas como el equipo que mejor juega de toda la competición. «A cada uno le gusta un estilo de fútbol; depende de cada uno cómo vea el fútbol o cómo le gusta», despachó Mel. «Los jugadores que nosotros tenemos es para jugar de una forma y estamos haciendo las cosas bien, en el camino correcto», finalizó.

Año Nuevo

Mel, quien concentró a todos sus futbolistas en Nochevieja tras comer las uvas en casa, prefirió que pasaran esas horas «con su familia deportiva», para así evitar sobresaltos en plena crisis de contagios. Según dijo, es una situación semejante «a la de otros profesionales que tampoco pueden pasar esa noche en sus domicilios». Además, habló de la situación clasificatoria de los suyos y de los últimos malos resultados. «Tenemos un objetivo y es estar entre los seis primeros y estamos en ello. Mantener la serenidad y la calma es un plus de puntos», finalizó. El equipo amarillo llega hoy a Tenerife con la intención de repetir el resultado de la primera vuelta: ganaron 2-1.

Benito Ramírez se perfila titular

Se disipan las dudas en la Unión Deportiva. Los ensayos de Pepe Mel apuntan a que Benito Ramírez será el encargado de ocupar el costado izquierdo de la zaga en detrimento de Ale Díez, quien parecía la opción más natural. El jugador aldeano, que esta temporada comenzó como lateral y fue sacrificado tras la derrota en Anduva contra el Mirandés, podría volver a esta demarcación ante la más que posible ausencia de Sergi Cardona, contacto estrecho del contagiado Clau. El club grancanario no se ha pronunciado etos días sobre la situación del jugador que más minutos ha disputado a lo largo del curso, pero ha permanecido aislado toda la semana y no ha entrenado con normalidad.