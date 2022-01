José Juan Gutiérrez: «Me apena que haya sido una semana de tanta polémica»

¿Qué le pide al año nuevo?

Le pedimos salud. En estos tiempos que corren, salud es lo que necesitamos para afrontar este momento tan difícil para todos.

¿Cómo ha vivido una semana tan atípica y marcada por la polémica del aforo en el partido de este domingo?

Es una situación extraña y que nunca se había vivido. La gente tiene ganas de derbi pero también hay una lógica preocupación por el alto índice de casos. Lo deseable es que el Heliodoro estuviese lleno y la afición de Las Palmas haya venido, pero también entiendo que lo primero es la seguridad y la salud de las personas.

Y apenas se ha hablado del partido en sí, de las alineaciones, de las bajas...

A mí me apena que se haya hablado poco de fútbol y que haya sido una semana de tanta polémica. Porque a cada hora que pasaba, crecía la incertidumbre y el único foco de atención era el aforo y la polémica. Hemos tenido una semana de poco debate respecto a lo que suele ser habitual y fundamental en estas semanas: el juego.

¿Cree que el encuentro va a estar condicionado por las ausencias por coronavirus que presentan ambos equipos, especialmente la Unión Deportiva?

Este virus está lleno de trampas. Rara es la familia en la que no te encuentres con un par de casos positivos. Y esa ha sido la gran preocupación en todos lados, a nivel local y nivel nacional, y por supuesto también en el seno del Tenerife.

Y por todos estos motivos de los que ya hemos hablado, ¿va a ser el derbi más atípico de la historia?

Pero por muchas circunstancias. En el caso del Tenerife es un derbi sin 100% de aforo, también sin ningún jugador nacido en las Islas. Ahí Las Palmas nos tiene ventaja porque hay unos cinco o seis que sienten la identidad de haberse criado aquí. Para mí no es lo mismo que juegue Suso, Cristo Marrero, Ayoze o Ángel; que lo haga cualquier fichaje recién venido. Siento decirlo, pero lo pienso así.

De Las Palmas, ¿a quién teme?

Las Palmas tiene a Jonathan Viera, a Jesé y a una cantidad importante de jugadores nacidos all´9i, además muy talentosos. Soy de los que piensa que se toman el derbi de una manera muy especial y que no lo sientes igual si eres un recién llegado.

Eso sí, en el Tenerife sí hay jugadores que saben bien lo que significan este tipo de duelos: Aitor Sanz, Carlos Ruiz, Dani Hernández...

Ten en cuenta que estás hablando de jugadores que están dejándose la piel y que habrán dejado un recuerdo increíble cuando se vayan. En el caso de Dani, además tiene sangre canaria. Son profesionales que la gente va a agradecerles siempre su compromiso, su entrega y que hayan sido absolutamente ejemplares en todas sus decisiones.

Usted ha vivido el derbi desde todos los ámbitos. ¿Cuál es el clásico que recuerda con mayor cariño y por qué?

Tienes razón en que me ha tocado vivirlo desde todas las ópticas, pero yo sin duda me quedaría con los derbis en Primera porque son los que más repercusión e impacto tienen. Es ahí donde yo quiero ver a los dos equipos en un futuro no muy lejano.

Intensidad, concentración, talento... ¿cuál puede ser el factor fundamental para dilucidar el derbi que viene?

La inercia. Pienso que el Tenerife está siendo mucho más regular y está pasando un momento deportivo mejor que el de Las Palmas. Creo que el equipo de allí está en mejores condiciones que la Unión Deportiva; incluso en el tema del covid, Las Palmas tiene más afectados que nosotros. Lo que pido es que sea un partido bonito y que podamos disfrutar de la gran fiesta del fútbol canario, aunque en esta ocasión no sea completa porque faltarán muchos aficionados de ambos clubes.

¿Y es cierto que fue un gol suyo en el derbi el que le cambió su propia historia?

Uno no, dos concretamente. Las Palmas nos había ganado en la ida y yo marqué los dos del Tenerife para remontar en la vuelta. Uno de ellos fue por la escuadra y fue clave para que me ficharan.