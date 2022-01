Hablemos de fútbol

En una semana huérfana de debate futbolístico y sin apenas margen para hablar del partido, el ex del CD Tenerife y ahora comentarista Aarón Darias ofrece el scouting de ambas escuadras. Y un vistazo a un encuentro «de pronóstico incierto, porque en un derbi cualquier cosa puede pasar». Línea a línea, el ahora jugador del Victoria ve más fuerte al cuadro de Ramis en portería y defensa; y en la parcela ofensiva destaca de Las Palmas a Jonathan Viera.

La portería.

«Cuando uno piensa en un portero, siempre le viene a la mente la misma frase: que pare lo que vaya por dentro y no meta lo que vaya por fuera. En definitiva, alguien fiable y que genere confianza al resto del equipo bajo palos. Esta descripción ambos porteros la cumplen, pero es que en el caso de Juan Soriano, el Tenerife ha encontrado ese rara avis que son los guardametas que ganan puntos. A una gran fiabilidad se le unen paradas salvadoras en momentos determinados de sufrimiento que han mantenido siempre vivas las opciones de puntuar del conjunto de Ramis. Diez goles de diferencia hay entre uno y otro equipo, siempre con la inestimable ayuda de la parcela defensiva que en este caso hacen que la balanza se decante por el azul y blanco».

Defensas.

«Diez goles recibidos separan a ambos equipos y esto en el fútbol actual son muchos puntos. Otro dato en este sentido: los cinco partidos que la UD ha conseguido dejar su portería imbatida por los nueve del Tenerife. A la larga esta faceta es definitiva en Segunda y los equipos con premio a final de temporada suelen estar ligados a un número de goles recibidos. Punto diferencial las prácticamente dos líneas defensivas completas que posee el equipo chicharrero, rindiendo de manera igual de eficiente con cualquiera de las fichas disponibles en contrapunto con la irregularidad amarilla. En la UD, hombres como Curbelo se han convertido en esenciales sin estar llamados inicialmente a copar tanto protagonismo. Bajo mi punto de vista es esta faceta la que no ha permitido a los amarillos seguir de momento la estela de los vecinos».

Zona de creación.

«A priori parecía a principio de temporada que la UD partía con ventaja en esta zona. Poco hay que hablar de hombres como Jonathan Viera (para mi el hombre diferencial de Las Palmas) o del excelente rendimiento tanto de Pejiño, Moleiro, Benito… siempre con el equilibrio de Loiodice [hoy ausente]. Pero la realidad es que la irrupción tirando la puerta de hombres como Corredera, el excelente nivel de Sam Shashoua y la variedad de opciones para el equilibrio con Aitor, Míchel... hacen que esta zona se iguale entre ambos conjuntos aunque sí siga pensando que el hombre con más capacidad de desnivelar un partido sea Viera».

El gol.

«A pesar de que son muchos los que hablan de un juego mas alegre y ofensivo por parte de los amarillos, la realidad es que ambos equipos han anotado el mismo número de goles en esta primera vuelta. ¿Sorprendente, verdad? Un dato que deja algo tocados los argumentos de tachar al equipo de Ramis como un equipo más defensivo, y es que para nada es así. Los goles de un combativo Elady, Enric Gallego, Mollejo y por supuesto con la inestimable colaboración también en esta faceta de Sam y Corredera nada tienen que envidiar o incluso mejoran la aportación de hombres como Peñaranda, Sadiku, etcétera. Es tan solo Jesé quien a pesar de su gran irregularidad, firma números esperados en la faceta de ataque, sin olvidarnos de la aportación importantísima de Viera y Pejiño. Estos 3 jugadores solos acumulan mas de la mitad de los goles de la UD Las Palmas.

Conclusiones.

«En líneas generales, durante la primera vuelta los blanquiazules me han parecido un equipo más consistente que los amarillos. Una idea definida, una plantilla mucho más completa, con más efectivos que aportan regularmente y sin prácticamente variabilidad entre fichas, sumado a un grandísimo trabajo defensivo no exento de capacidad de hacer daño arriba. Son éstos los argumentos que tienen a los chicharreros donde realmente merecen, luchando por la zona de ascenso directo, a lo que hay que sumarle este domingo el factor campo. Mientras, en la acera de enfrente las debilidades defensivas, irregularidad de hombres importantes, variabilidad de idea y plantilla más ajustada no le dan aún para colarse en los puestos de honor, pero en definitiva, esto es un derbi y aquí … puede pasar de todo».