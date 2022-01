Fútbol al rescate del derbi

El derbi no lo ha tenido fácil para lucir con el esplendor que merece un Tenerife-Las Palmas de apertura del año del centenario del club blanquiazul, un partido entre dos aspirantes al ascenso a Primera.

Nació para que se jugara el lunes 3 de enero por la tarde, pero los dirigentes locales pidieron a LaLiga que se pasara al día anterior para facilitar la afluencia de público. Una solicitud coherente. Se iba a celebrar con un entradón, un cien por cien de aforo, como en todos los encuentros jugados desde octubre, pero la sexta ola de la pandemia llevó a las autoridades a aplicar recortes, primero restando un 25 por ciento por parte del Gobierno estatal, y el pasado jueves por la noche, otro 25 por el autonómico, hasta dejar el tope de asistentes en la mitad de la capacidad del Rodríguez López. Al final solo asistirán los abonados y los acompañantes que llegaron a comprar su entrada. No más de 12.000 espectadores y ninguna camiseta amarilla. Además, se iban a añadir alicientes como el estreno del uniforme del centenario, un homenaje a Lasso e incluso un show de luces con los nuevos focos del estadio, pero los anfitriones se ofendieron por las restricciones y quitaron los adornos. También se iba a disputar con las plantillas casi al completo, exceptuando algunas bajas por lesión, pero el coronavirus se encargó de anular a Shaq Moore, Rubén Díez –por los locales–, Maikel, Mfulu, Loiodice, Valles, Clau Mendes, Peñaranda... No, este derbi no lo ha tenido fácil. Pero queda la esencia, el partido. Por fin, el fútbol viene al rescate.

Y es un duelo que, al margen de su carga de rivalidad, le ofrece al Tenerife la oportunidad de alejar a un adversario directo como la Unión Deportiva en 10 puntos en la primera jornada de la segunda vuelta. Hace catorce fechas, cuando Las Palmas ganó el derbi celebrado en el estadio de Gran Canaria, con un tanto de Lemos en el tiempo añadido, los dos equipos quedaron igualados a 17 puntos.

A partir de ahí, los de Pepe Mel llegaron a sufrir hasta cinco derrotas –tres de ellas seguidas–, mientras que los de Luis Miguel Ramis atenuaron el golpe y recuperaron su rumbo constante en la Liga. La despedida de 2021 para unos y para otros fue significativa. Mientras los amarillos cayeron en su casa ante el Eibar, los blanquiazules ganaron con autoridad en Zaragoza.

Pero si para el Tenerife el derbi es una oportunidad en su intento de no caerse del tercer puesto –no podrá ser cuarto hoy–, también lo es para una Unión Deportiva que necesita un empujón anímico y clasificatorio, en el segundo caso, para volver a la zona de playoff.

Las metas están claras para dos equipos condicionados por las ausencias. En los locales se lo pierden Shaq y Rubén por coronavirus, y Álex Muñoz, Larrea y Carlos Ruiz por lesión, mientras que Mollejo y Ethyan se quedarán fuera por sanción. Con todo esto, Ramis podría acercarse a un once tipo, incluyendo a Elady, que era duda, y probablemente situando a Bermejo en el interior derecho. Cabrían otras alternativas: Alexandre desplazado a la banda, Shashoua a un lado...

La relación de bajas en la Unión Deportiva es mayor. Durante la semana fueron dando positivo en coronavirus Maikel, Clau, Loiodice, Valles, Nfulu y Peñaranda. Además, Cardona estuvo en contacto con uno de los contagiados. Para colmo, Lemos y Mujica siguen en tratamiento por sus lesiones.