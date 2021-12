El rival que les une

«Pensaba que me llamaban por el Año Nuevo para desearme cosas lindas», ironiza en la distancia Bruno Marioni, quien ya sospechaba que el motivo de que tantos periodistas se interesaran por él en puertas del venidero 2022 tenía que ver con el derbi. «Marcas... y te quedas para siempre en la historia». La frase la pronuncia al otro lado del charco el exfutbolista y ahora entrenador argentino, héroe en el último clásico victorioso en el Insular (0-1), pero también se ha escuchado en boca de Ayoze Pérez o Alejandro Alfaro. El derbi los une a los tres. Y resulta elocuente que sus reflexiones sean tan parejas, en algunos casos casi idénticas cuando se les pregunta por sus recuerdos de aquellos partidos de los que salieron por la puerta grande.

«Fue de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva y es un placer que me sigan llamando de la prensa de Tenerife. Recordar es vivir; y por supuesto es un ejercicio muy satisfactorio y muy placentero para mí», apunta el Barullo. «Anotar gol en un clásico te puede cambiar la vida. Pasaron 20 años de ese momento y todavía me lo siguen recordando. Cuando me cruzo con algún aficionado del Tenerife, ese es el instante que mejor me describe, que más le evoca la figura de Marioni», dice.

En su caso, su tanto en el Insular «valió para conseguir un triunfo que diese esperanzas a la afición» y, de paso, demoró el certificado de defunción con rumbo a Segunda una semana más. «Con un empate estábamos hundidos División y el gol sirvió para darnos ilusión. Pero la clave es que descender fue menos duro porque metimos a Las Palmas en el hoyo», indica.

Alfaro casi calca el discurso del argentino cuando se le llama para preguntarle por el clásico del domingo. «Siempre me entero de la fecha del derbi porque me llaman los periodistas y los amigos de la Isla», enuncia. «Ganamos 0-1, era la fecha de mi cumpleaños y hay una anécdota muy bonita: resulta que fui a buscar a mi madre al muelle de Santa Cruz porque la verdad es que venía mareada... y muchos seguidores del Tenerife interpretaron que había ido a recibir a la afición. Así que doblemente quedé como el héroe de aquel sábado», bromea.

«Me salió un año irrepetible. Nunca antes había marcado tantos goles, casi que ni en categorías inferiores, pero por supuesto el más especial es el de Gran Canaria», añade el onubense. Y si Marioni triunfó en el Insular y Alfaro en Siete Palmas, el relato de Ayoze Pérez resulta especial porque él lo hizo «en casa». Esto es, en el Heliodoro y además entre semana, en un clásico con muchas connotaciones especiales (por las nunca bien descifradas palabras previas de Sergio Lobera) y con un entradón en el coliseo blanquiazul. «Todo fue brutal», resume el ahora jugador de la Premier.

Para Ayoze «cuadró el partido perfecto» y así fue que el Tenerife firmó una de sus noches más felices en la historia de los derbis contra Las Palmas. Además, fue en una noche con marcado acento canario. En la alineación y convocatoria había «un montón de canteranos» que soñaban con una exhibición como aquella. «Fue impresionante ver rugir a la grada», cuenta Pérez, cuya narración de felicidad calca las de Marioni o Alfaro. El derbi une a los tres.