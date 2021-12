Ramis prefiere evitar riesgos con Carlos Ruiz

Riesgo cero. A estas alturas de la semana y una vez que los test covid han ofrecido resultados moderadamente satisfactorios –solo dos positivos entre los futbolistas que estaban disponibles–, el plan del cuadro técnico de los blanquiazules pasa por reservar a Carlos Ruiz salvo que sea estrictamente necesario. De este modo, se evitaría forzar al granadino, recién salido de una lesión de la que ya parece recuperado. Así lo han evidenciado los últimos entrenamientos, aunque su reincorporación a la rutina esté siendo progresiva.

Así pues, hay dos candidatos para acompañar al incuestionable José León en eje de la retaguardia: Sergio González, que se perfila el favorito por su comportamiento en los últimos partidos y por alguna pista ofrecida durante los entrenamientos; y Nikola Sipcic. En todo caso, en el club permanecen ojo avizor por si pudiese darse algún sobresalto en las pruebas de antígenos que se le realizan al plantel diariamente, como así exigen los nuevos protocolos de La Liga.

En caso de que todos los jugadores aptos para jugar sigan dispnoibles hasta el propio día del clásico, no se esperan grandes giros de guion en el once tinerfeñista. Soriano defenderá la portería; Mellot, Pomares, José León y seguramente Sergio González sean los defensas titulares; Aitor Sanz y Corredera serían los pivotes; con Elady, Shashoua, Enric y Bermejo completando el once en posiciones más ofensivas.

Otra posibilidad es optar por un trivote que daría cancha a Míchel Herrero. En cuanto a la convocatoria, por las bajas por covid sí podría haber cabida para futbolistas del B. David y Thierno ya están disponibles tras pasar el virus; y Teto trabaja con los mayores.