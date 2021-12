«Canarias merece que el próximo derbi sea en Primera»

Durante las últimas horas ha polarizado toda la atención el aforo del derbi, las restricciones y que el partido se pueda ver salpicado por el incremento de casos de coronavirus, ¿cómo afronta el asunto el Gobierno de Canarias?

Estamos viviendo un momento de esos que a nadie se nos pasaba por la cabeza hace algunos meses. Es de esos momentos en los que toca repensar cosas y vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas, qué decisiones se van tomando por parte de las autoridades y haremos lo que podamos hacer. Pero sobre todo con la intención de garantizar la seguridad de todos, que es lo más importante.

Parecía perfecta la fecha del derbi que viene, por cuanto abre el año del Centenario del CD Tenerife y además los dos equipo están arriba. Ahora bien, por el alto índice de positivos ya no parece tan buena idea que el clásico llegue en estos momentos. ¿Usted cómo lo ve?

Si pudiéramos cambiaríamos la fecha, ¿no? Pero vamos a ser optimistas y positivos. Aparte de pedirle a todos un grado de compromiso máximo frente al virus, hay que seguir comportándonos como lo hemos hecho en estos días de fiestas y asueto. Debemos intentar cuidarnos y, como ya ha manifestado el presidente del Gobierno, es importante que empecemos con la tercera dosis de la vacuna, que los grupos que están sin vacunar lo hagan por el bien de la colectividad y que avancemos también en el proceso iniciado con los menores, que va rapidísimo. Eso nos dará un 2022 con actividad deportiva, siempre dentro de lo que la normativa nos permita.

¿Teme que el derbi se vea afectado por positivos en alguno de los dos equipos?

Ya hemos visto que LaLiga ha vuelto a poner restricciones y ha intensificado los PCR. Por lo que sabemos, piden que no se utilicen los vestuarios comunes o que se realicen test diarios a los futbolistas. Hace algunas semanas pensábamos que estas rutinas de hace seis meses ya no iban a volver; pero ante la multitud de casos positivos que se están dando y ante los numerosos contagios hay que dar un paso atrás para volver a arrancar.

Hablemos de sus recuerdos. Jugó usted en las dos orillas, ¿qué recuerda de los derbis que jugó?

De los derbis tengo recuerdos de todos los que jugué. Son casi 20 años de profesional del fútbol, jugando en un lado y en otro. Son dos clubes que significan mi vida y a los cuales les he mostrado siempre un respeto enorme. Los quiero a los dos como si fueran parte mía; y sí, claro que tengo partidos predilectos. Pero más allá de la rivalidad propia de estos clásicos, me quedo de mis años en la Unión Deportiva Las Palmas con el proceso de consolidación que yo viví. Y con el Tenerife, con el orgullo de haber sido partícipe del acceso a Europa, de unos años gloriosos y cruciales en la historia de la institución. Esas cosas son las que uno lleva en el corazón; y ese cariño es mutuo entre deportista e institución.

¿Es una quimera o una posibilidad real que asciendan ambos equipos y que el próximo derbi sea en Primera?

Yo creo que sí, que es un año que se puede dar. Además, nos lo merecemos. Nos merecemos esa pequeña dosis que nos permita jugar el próximo año el derbi en Primera División. Sería un empuje enorme.

¿A qué se refiere?

Pues mira, desde el punto de vista empresarial la noticia sería de primer orden. Económicamente, supondría un impulso, un empuje. Y yo creo que puede darse. El Tenerife está haciendo una temporada magnífica y Las Palmas también está ubicada en la parte alta de la clasificación.

¿Cómo ve al Tenerife?

Ramis ha conseguido una cosa muy importante. No solo que el equipo crea que puede lograr el codiciado y anhelado ascenso a Primera División. Es que además ha convencido al entorno. Y esa es una magnífica noticia. Que la afición crea, porque cuando la gente no está en la línea de lo que se quiere conseguir, pues evidentemente no hay esa cohesión o esa inercia positiva que sí que estoy viendo ahora en torno al Tenerife. Club, resultado, prensa, afición... todos están convencidos de que pude ser el año. Y cuando eso ocurre, los proyectos se vuelven todavía más potentes.

Hablemos de los nombres propios del derbi. ¿Hay en el Tenerife algún futbolista con el que se sienta especialmente identificado? ¿O que le haya sorprendido por su rendimiento?

A mí me ha sorprendido gratamente el rendimiento de Juan Soriano. Yo ya lo seguía. Es un chico con unas características importantes. Es un portero muy ágil, que tiene mucha fuerza y sobre todo está muy concentrado. Aparece siempre en las acciones determinantes y es de esos guardametas que te gana puntos. Pero el Tenerife tiene otros futbolistas importantes. Sam Shashoua, para el espectador, es un futbolista que te ilumina. Pero la fuerza del proyecto está en el grupo.

¿Y en Las Palmas?

En Las Palmas podemos hablar de Viera o de Jesé, pero yo me quedaría con la aparición de Moleiro, que es una excepcional noticia para la institución. Casos como el suyo demuestran que en Canarias tenemos la materia prima; y lo que en algunos casos falta son las ocasiones, la confianza y las oportunidades.

Las comparaciones con Pedri están a la orden del día. Aunque sean futbolistas diferentes.

El chico está en un crecimiento imparable. Ha sabido asimilar perfectamente su rol en el equipo. Cuando le ha tocado jugar ha sido muy protagonista; y cuando no, ha sabido perfectamente encajarlo y sumar desde la suplencia. Me parece que llegará adonde se proponga.