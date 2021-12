Ramis: «Queremos acertar en el mercado de invierno»

Habrá refuerzos en invierno. Es la principal deducción que ofrecen las últimas manifestaciones del presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, y las que ayer hizo el entrenador, Luis Miguel Ramis, en una entrevista publicada por Marca. Su intención es «acertar» en este mercado y no desestabilizar un grupo al que ve «compacto y que ha ido cogiendo fuerza» con los buenos resultados, que ubican al representativo tercero al cierre de la primera vuelta del campeonato.

«Desde que llegamos al club siempre aspiramos a que las cosas vayan bien. Nos esforzamos cada día muchísimo para que todo funcione. Este grupo ya tenía buenas cosas y, pese a incorporar muchos jugadores nuevos, tratamos de que ese esfuerzo se vea reflejado en el campo. Nunca pensamos cómo nos iba a ir, simplemente trabajamos en el día a día para que vaya bien y, obviamente, estamos satisfechos», explica el jefe del banquillo tinerfeñista.

Por vez primera, habla sin ambages de las limitaciones del plantel del curso pasado. Lo hace con delicadeza, pero de sus manifestaciones se desprende que está mucho más conforme este año que el anterior. «En este deporte siempre se tiende a hacer comparaciones, pero nuestro trabajo no es hacerlas. El año pasado fue el que fue y tuve la plantilla que tuve, así que intentamos mejorar el equipo año a año. Para mí no es un problema que llegasen tantos futbolistas. Ahora tenemos 23 jugadores disponibles para poder hacer cada convocatoria y muy pocas veces se queda alguno fuera sin posibilidad de participar. Entendemos que el grupo que hay ahora nos puedan dar variedad y más recursos de los que teníamos antes. La idea inicial es que todos son importantes, ya que no hay nadie que hayamos firmado para rellenar nada. Todos aportan y esa es nuestra intención y nuestro trabajo», explica el míster.

También se refiere a su trabajo para mantener a todos contentos, en la medida de lo posible. «Nuestro objetivo es hacer partícipes a todos los jugadores sin medir importancias de unos y otros. Tenemos una metodología de trabajo en la que todos conocen lo que tienen que hacer. No nos focalizamos en nadie en particular. Cada fin de semana, luego, hay que decidir quiénes juegan en función del rendimiento y del partido que nos viene. Lo más sorprendente es la capacidad que han tenido para, desde el inicio de la pretemporada, captar la idea de juego y desarrollarla. Tratamos de darles confianza y de que crean en todo lo que hacemos. El grupo ha cogido fuerza y hoy en día todos los jugadores sienten que pueden aportar cosas importantes al grupo».

Para Ramis, «este Tenerife tiene un buen comportamiento en todos los partidos», empezando por el primero, que se transformó en victoria en Fuenlabrada.