El derbi de la confusión

La confusión salpica al derbi. Los mensajes contradictorios emitidos en las últimas fechas por distintos responsables políticos y la ausencia de un mensaje nítido respecto a posibles restricciones de aforo por parte del Gobierno de Canarias, que no se ha pronunciado hasta la fecha, han sembrado el desconcierto en las dos aficiones protagonistas del clásico que debe disputarse el próximo domingo (Heliodoro Rodríguez, 20:30 horas) en la apertura de la segunda vuelta del campeonato.

De momento, el CD Tenerife mantiene la operativa de venta de localidades, no así la UD Las Palmas, que no ha comenzado a despachar las que corresponderían a la afición visitante. Manolo López, director general de Deportes del Gobierno de Canarias, pide ser «optimistas y positivos». En una entrevista con EL DÍA que se publicará íntegramente esta semana, subraya que cualquier decisión que adopte el Ejecutivo regional tendrá como prioridad «la seguridad de todos».

«Estamos viviendo un momento que no se nos pasaba por la cabeza hace algunos meses. Son momentos en los que hay que repensarlo todo y vamos a estar expectantes ante las decisiones que puedan tomarse por parte de las autoridades sanitarias», subraya. El caso es que desde el Ministerio que dirige Carolina Darias no se ha realizado pronunciamiento público alguno en relación a los aforos en los eventos deportivos, que no se han visto constreñidos. A día de hoy, siguen al 100% y solo pueden modularlo las comunidades autónomas.

«Dentro del propio Gobierno hablaremos y trabajaremos en aras de la seguridad de todos», avanza López, mientras gana enteros la opción de que se pida en los accesos el certificado covid, una prueba PCR negativa o algún documento que acredite haber pasado la enfermedad en un pasado reciente. Sería una medida coherente con el resto de las adoptadas la semana pasada por el Gobierno de Ángel Víctor Torres, que ha obtenido del TSJC la autorización para pedir este tipo de certificados en eventos públicos.

Todas las fuentes consultadas confían en que no se produzca hoy una medida drástica: un derbi a puerta cerrada. «Lo que todos haríamos, si pudiésemos, sería ponerlo en otra fecha, ¿no?», ironiza López. «Pero vamos a ser optimistas; vamos a pedir a todos un nivel de compromiso máximo para garantizar la seguridad. Venimos de unos días de fiesta en los que ha tocado extremar precauciones; sigamos por esa línea», subraya.

El Tenerife y Las Palmas se someterán a un test diario

Cambios en el protocolo covid a partir de hoy. Los jugadores de los dos equipos protagonistas del derbi tendrán que someterse a test cada día y también en la misma jornada del derbi. En el caso de los blanquiazules, al comienzo de su concentración en el hotel Escuela; y en cuanto a los expedicionarios de la UD Las Palmas, antes de viajar, confirman fuentes de La Liga. La organización se hará cargo de proporcionar los test, que también pasarán aquellas personas que hayan estado en contacto con los miembros de la primera plantilla. En el Tenerife, el protocolo atañe también al delegado, a los responsables de prensa, utilleros, jefe de los servicios médicos y fisioterapeuta, entre otros.

Se deberán notificar los resultados de forma estadística y anónima, así como identificar el número de personas por categoría que se han realizado el test. Por otro lado, los futbolistas deberán realizarse una PCR semanal durante al menos los primeros 15 días de enero, así como un control serológico. La Liga costeará estas pruebas. Pero el gran foco de preocupación estriba en los test previos a la reanudación de los entrenamientos. Los jugadores que den positivo se perderán, con total seguridad, el derbi del 2-E.