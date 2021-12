Otro lustro con Concepción

Miguel Concepción continuará en el cargo de presidente del Tenerife. Asumió esa responsabilidad en febrero de 2006 y ayer se aseguró seguir, al menos, hasta 2023. Cinco años más. Lo esperado en una junta general extraordinaria celebrada a continuación de la ordinaria, ayer de manera telemática en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López. Tocaba la renovación del consejo de administración y, sin una alternativa, el grupo de gobierno solo cambió con la salida de Pedro Suárez y la entrada de Samuel Gómez Abril (vicepresidente tercero). Continúan Conrado González Bacallado (vicepresidente primero), Milagros Luis Brito (vicepresidenta segunda), Francisco Mares Solaz (secretario) y Juan Manuel Quintero (vocal).

La cúpula rectora pudo haber incluido ayer, de manera inesperada, a un integrante más, dado que uno de los tres accionistas participantes, Javier Pérez Roger, se postuló en la misma junta, pero solo recibió el apoyo del otro accionista minoritario presente, Miguel Eugenio Ibáñez Biondi.

Pérez Roger sorprendió al tomar la palabra y plantear la opción de que el consejo de administración no se quedara solo en seis componentes, ya que los estatutos del club establecen un mínimo de cinco y un máximo de siete, así que, sobre la marcha, presentó su candidatura unipersonal. «No lo hago por interés, ya que estos cargos no están retribuidos, sino para que esté presente algún miembro de la minoría y para una mayor transparencia», dijo dispuesto a aportar un «espíritu joven» y su experiencia «acreditada» como economista. Dado que la votación fue individual y no como una plancha, se mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Uno por uno, fueron renovando o debutando –en el caso de Gómez Abril– como consejeros los seis candidatos previstos, con 79.911 votos a favor y la única abstención del aspirante (125). Finalmente, Pérez Roger solo contó con sus votos y con los de Ibáñez, haciendo un total de 1.834 por los 78.202 del resto de la junta.

En la rueda de prensa posterior, Miguel Concepción aclaró su decisión de no abrirle la puerta a Pérez Roger argumentando que «el consejo ya estaba elegido» y no era «prudente» que se uniera un nuevo integrante «de golpe, a bote pronto», ya que bajo su mandato se trabaja «de otra manera».

En cuanto a sus planes una vez reelegido, recordó que se ha marcado objetivos como el de la remodelación de la Ciudad Deportiva –con el ingreso del fondo CVC, las obras se acelerarán para que finalicen dentro del año del centenario–, la «consolidación» de la Fundación, la búsqueda de mayores éxitos deportivos... «Cuando no tenga nada que hacer y haya acabado mis proyectos, dejaré paso a otro que quiera asumir responsabilidades», indicó sin poner plazos dentro del próximo lustro.

El acto comenzó a las siete de la tarde y se prolongo por espacio de unos 60 minutos. Acompañaron a Concepción en la mesa de la sala de prensa el consejero Conrado González, el asesor jurídico Pedro Yanes y el notario Alfonso Cavallé.

Los únicos asistentes con derecho a voto fueron Concepción, con una acción propia y 78.201 representadas de 215 accionistas; Miguel Ibáñez Bioindi, con 15 propias y 1.694 de cuatro accionistas; y Javier Pérez Roger, con una acción y 124 en representación de 12 accionistas. Los dos últimos intervinieron por videoconferencia.

Teniendo en cuenta que el capital social del Tenerife asciende a 1.789.710 euros repartidos en 178.971 acciones –de 10 euros–, y que se requería un quórum del 25 por ciento para que la junta se pudiera celebrar en segunda convocatoria, el 44,72 por ciento concurrente fue más que suficiente.

Antes del nombramiento del consejo se abordaron los tres puntos del orden del día de la junta general ordinaria; los dos primeros sometidos a votación y ambos aprobados casi con un apoyo pleno. Para empezar, se dio el visto bueno a las cuentas anuales del ejercicio económico 2020/21, no sin que antes el accionista Pérez Roger pidiera su turno para, entre otras cosas, recomendar la explotación de nuevas vías de ingreso para que el club no tenga que depender de los fondos públicos.

Además, puso énfasis en la partida de 50.000 euros destinada a la remuneración recibida por el consejo de administración, cuestión de la que habló Concepción a preguntas de la prensa. Al respecto, señaló que ese dinero se corresponde con el sueldo que cobra Milagros Luis Brito por ser secretaria de la Fundación y «organizar eventos» relacionados con el centenario, pero no por ser consejera.

Solo Roger decidió abstenerse y el punto fue aprobado con 79.911 votos a favor, un 99 por ciento del capital social concurrente.

A continuación se le puso nota a la gestión del consejo en el curso 2020/2021. El resultado fue idéntico, un 99 por ciento a favor y la abstención de Pérez Roger.