Partidazo para despedir el año

Un Real Zaragoza-Tenerife t en La Romareda suena a partido cargado de alicientes, independientemente del contexto. En este caso, se trata del encuentro con el que termina un año natural, el que da paso al descanso navideño y también el que cierra la primera vuelta del calendario de Liga, tramo que el equipo tinerfeño completará dentro de los puestos de promoción pase lo que pase hoy. Es más, incluso podría pasar las fiestas siendo el tercero de la tabla si, como mínimo, empata y la Ponferradina pierde con el Amorebieta.

El Zaragoza, por su parte, trata de subirse al tren en marcha de los candidatos a luchar por el ascenso. En su novena temporada consecutiva en Segunda, no deja de ser un aspirante más, aunque necesita ir recuperando el terreno que ha ido perdiendo a base de empates. Es el equipo que más X lleva (11, como el Lugo) y también uno de los que menos veces ha sido derrotado (4, una menos que el Tenerife). Con 26 puntos (35 su rival de hoy), el conjunto entrenado por Juan Ignacio Martínez se toma esta cita como una oportunidad para entrar en la segunda vuelta conectado a la pelea por subir.

Y no es poco para un Zaragoza al que le costó arrancar. Por poner un ejemplo, en La Romareda no ganó hasta el 7 de noviembre. Tras igualar con el Ibiza, perder ante el Cartagena y enlazar cinco empates en su casa, al fin pudo imponerse al Sporting. Luego cayó frente al Leganés y, en la última referencia como local, venció al Eibar. En resumen, solo dos triunfos en campo propio para los de JIM.

Su reto consiste en mejorar esa estadística ante un Tenerife que, aunque no gana fuera en Liga desde el 23 de octubre –en Leganés–, sigue siendo segundo mejor visitante de la competición. A partir de ahí, el 0-0 en Ibiza, el 1-0 en Málaga y el 1-1 en Cartagena. Una trayectoria más discreta, comparada con la inicial, pero suficiente para mantener entre los mejores a un equipo que ya archivó el disgusto de la eliminación en Copa del miércoles ante el Eibar (1-2).

La única consecuencia, aparte de no acceder a los dieciseisavos de final –sí lo hizo el Zaragoza, el martes, superando al Burgos–, fue la dolencia muscular de Pablo Larrea, que se pierde la visita a La Romareda, lo mismo que Carlos Ruiz –va para casi un mes y medio sin jugar– y Álex Muñoz, baja ante el que fue su anterior equipo por la rotura muscular que sufrió en el Tenerifel-Lugo (1-1). En cambio, el técnico recupera a Bermejo después de cinco encuentros de Liga sin poder competir por una lesión. En principio, el extremo catalán no parte como integrante de una alineación a la que volverán jugadores que descansaron o no fueron titulares en la eliminatoria de Copa: Soriano, Jérémy Mellot, Shashoua, Elady, Enric Gallego... Se supone que sí repetirá alguno, como Pomares, el único lateral izquierdo disponible; y puede que también Sipcic o uno o los dos mediocentros, Aitor y Alexandre.

En el Zaragoza, la novedad está en un jugador con pasado reciente en el Tenerife, Vada, ya recuperado de una lesión. A Lasure, otro exblanquiazul, le queda un poco para volver a competir después de superar un cáncer testicular por el que fue operado en marzo.