«No iremos a ver qué pasa»

Aunque seguramente no era necesario, Luis Miguel Ramis le pidió a su equipo un último esfuerzo antes del descanso navideño; 90 minutos más «sin distracciones» en La Romareda, donde el Tenerife se enfrentará a un Zaragoza «en alza» y que «empuja» en su campo.

Con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, el entrenador recordó que «es importante mantener la concentración» y que «prime el sentimiento de profesionalidad» antes que el deseo del reencuentro con las familias. «El equipo está centrado, pero estas cosas hay que comentarlas», afirmó remarcando que el de hoy no será «un partido más» que el Tenerife jugará «a ver qué pasa». El objetivo consiste en ganar en Zaragoza y acabar la primera vuelta del curso con 38 puntos, registro que calificó como «una pasada».

En cualquier caso, el Tenerife no saldrá de la zona de promoción de ascenso a Primera, situación en la que Ramis creyó desde el comienzo de la Liga, dado que se marcó el propósito de «posicionar al equipo lo más arriba posible». Al respecto, opinó que «las cosas se estarán haciendo bien» si el conjunto blanquiazul ha conseguido avanzar durante 20 jornadas entre los seis mejores de la tabla. No obstante, recomendó prudencia. «Hay que tener mucha tranquilidad, estar en segundos planos y continuar con los pies en el suelo, porque la competición es muy larga y ha habido equipos que han estado en situaciones límite y ahora están en playoff, y puede pasar al revés, porque todos no cabemos en todos los sitios de la clasificación, así que apelo al todavía no hemos conseguido nada», argumentó el entrenador blanquiazul.

El siguiente paso llevará al Tenerife a La Romareda, donde se enfrentará a un Zaragoza «en alza», que «empuja mucho» en su estadio y que es «difícil de superar», por lo que resumió su plan en intentar hacerle al adversario «un partido difícil con balón».