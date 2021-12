«Hay más cosas en la vida»

«Sois enormes». Fue la primera reacción de Borja Lasso al enterarse de que sus amigos y compañeros de equipo habían saltado con su camiseta blanquiazul y su característico e inseparable ocho al primer partido que disputó el CD Tenerife desde que el sevillano anunció su retirada. Fue el gesto más simbólico e icónico del extraordinario aprecio que se ha ganado el mediapunta andaluz a su paso por la Isla. Ha sido una etapa corta pero intensa, en la que Lasso mostró su embrujo y el Heliodoro brindó por sus goles. El adiós fue desgarrador por lo prematuro e indeseado; porque no fuese por voluntad propia. Ayer, las emociones volvieron a estar a flor de piel en una cálida despedida, organizada por el club con todo el cariño y esmero.

Una entrada a destiempo y absolutamente exagerada de un defensor de nombre Miakushko -se disculpó públicamente hace dos días otra vez- cerró abruptamente una de las carreras más prometedoras y deslumbrantes de un futbolista del Tenerife en los últimos tiempos. Así que tocaba despedirse. Lo hizo Lasso demostrando que tenía bien madurada y meditada la decisión más crucial de su trayectoria; la de poner fin a su etapa como futbolista y abrir ahora otra nueva. Pero el momento de enunciar las palabras del adiós fue tan difícil como demostró su semblante, emocionado a la par que agradecido. Le acompañaba la plantilla al completo, empleados, técnicos y Miguel Concepción, que quiso revestir el acto con toda la importancia que el momento merecía. «Te queremos», le dijo el mandatario blanquiazul.

La ceremonia comenzó con la emisión del vídeo que había preparado Lasso para decir adiós. Luego, tomó la palabra. «Elegí Tenerife y lo volvería a hacer. Necesitaba un sitio donde sentirme importante y aquí encontré todo eso. Desde el primer momento noté una conexión especial con la gente de la Isla y estoy seguro de que esa conexión va a a seguir para siempre», enunció.

Deseos incumplidos

El jugador admitió que le habría gustado «estar en la segunda vuelta con Baraja o el año pasado, pero no fue posible». Ahora, celebró que el equipo «esté a un altísimo nivel» y pueda lograr el sueño del ascenso, que a él se le resistió. Llegado este punto, aseveró que tiene dos opciones. «Puedo lamentarme o agradecer el privilegio de haber sido futbolista profesional, conocer a tanta gente que me puede ayudar y haber hecho tantas buenas amistades. Pensaba que venían unos días tristes y difíciles pero estaba equivocado», comentó el sevillano. Frente a él, la plantilla del representativo al completo, el director deportivo, cuadro técnico, entrenador y periodistas. A su lado, Miguel Concepción, quien recalcó que eran los de ayer «momentos que a nadie le gustan, tampoco a un presidente».

En respuestas a los periodistas presentes, Lasso subrayó que «ha sido un proceso largo» pero en el que ha sentido de cerca «el cariño de todos, que lo han hecho más llevadero y fácil». «El año pasado pensé que podía haber disputado algún partido, buscamos una última vía con la última operación y ya a final de temporada te lo empiezas a plantear», dijo sobre la madurada decisión de cerrar en este punto su etapa como futbolista.

«Creí que con la última operación se podría, pero no. Hay más cosas en la vida y tengo ganas de abrir nuevas vías. La verdad es que tengo muchas ganas de afrontar lo que venga», fueron las pinceladas que ofreció sobre el futuro que empieza a construir a partir de estos momentos. Según explicitó, su intención es tomarse «unos meses» para ver en qué faceta se puede sentir más cómodo.

«El fútbol es lo que me apasiona. Me gustaría orientar mi vida al deporte, no sé en qué parcela, así que ahora empieza un tiempo para decidir en qué puedo ser útil e importante», cerró. Lasso ofreció numerosas muestras de su calidad humana, la más notable cuando se le preguntó por el infractor en la secuencia que produjo su fatídica lesión.

«No tengo nada que reprocharle, al revés. Pero si necesita mi perdón, lo de tiene de corazón. Son cosas que pasan en el fútbol y por supuesto entiendo que fue sin ninguna maldad», apuntó respecto a la acción que le apartó de aquel desgraciado Tenerife-Alcorcón y a continuación, también de la práctica del fútbol en activo. «Cuando alguien pierde algo, es cuando de verdad lo valora», fue otro de sus mensajes.

Su legado

Lasso se va dejando huella en las tres aficiones para las que jugó: Sevilla, Atlético Osasuna y Tenerife. «Tengo la suerte de haber jugado para clubes muy importantes y con una gran masa social detrás», verbalizó el recién retirado futbolista. Y por último, se refirió al enorme legado que deja. Retirarse a los 27 años de edad es hacerlo aún muy pronto, mucho antes de lo que habría deseado. Pero ha tenido margen para desplegar su talento y encandilar a muchos seguidores que disfrutaron con sus goles, celebraron sus asistencias y aplaudieron su fútbol. «Solo espero que cuando alguien vea un partido mío, disfrute de mi juego».