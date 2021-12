El CD Tenerife activa el protocolo covid por los positivos de David y Thierno

LaLiga ya ha advertido de que reforzará las medidas y obligará a los clubes a extremar las precauciones tras los brotes surgidos en varios clubes. En este sentido, su presidente Javier Tebas ha anunciado que el martes se aprobará un «nuevo protocolo» para hacer frente al virus. «Siempre que hay positivos por covid hay que estar preocupado, sean jugadores o ciudadanos normales. Estamos en una ola diferente a otras, esperemos que los jugadores se recuperen y afecte lo menos a la competición. El protocolo estaba supervisado en su momento por el CSD, ahora ya no, y lo que sí estamos es teniendo reuniones y la semana que viene, el martes, aprobaremos un protocolo diferente al anterior», comentó el mandatario al respecto.

En el caso del Tenerife, la situación más peliaguda en estos momentos afecta al filial blanquiazul, con el que mantienen una estrecha relación los dos canteranos afectados. De hecho, el B se ha visto obligado a suspender su partido de este fin de semana por la presencia en su plantel de varios casos positivos más. Entretanto, el conjunto profesional mantiene la rutina prevista sin nuevas alteraciones, pues los test realizados al resto de integrantes que conviven en dinámica profesional (futbolistas, técnicos y empleados) han dado negativo. Si no ha contratiempos de última hora, todos los integrantes del plantel viajarán hoy hasta Zaragoza. El equipo tinerfeñista tiene previsto ejercitarse esta mañana a primera hora antes de emprender viaje, en vuelo directo, hasta tierras aragonesas.

Larrea y Muñoz se pierden el derbi

El club informó ayer del alcance de las lesiones que sufren Pablo Larrea y Álex Muñoz. En ambos casos están descartados para el desplazamiento a Zaragoza y también para el primer partido de la segunda vuelta, el ansiado derbi contra Las Palmas. En el caso de Larrea, acusa una rotura en el recto anterior, confirmada por las pruebas que se le han practicado tras el duelo copero ante el Eibar. Respecto a Muñoz, ya estaba indisponible y desde el cuadro técnico confiaban en recuperarle a tiempo para el Tenerife-UD Las Palmas. No obstante, las primeras valoraciones apuntan a un periodo de baja de unas cuatro o cinco semanas. Así pues, no estaría apto para jugar al menos hasta mediados de enero. Baja sensible y que obliga a introducir variantes en el costado izquierdo de la zaga, donde podrían tener protagonismo Pomares o incluso Mellot a pierna cambiada. De hecho, al francés ya se le probó en este puesto el pasado miércoles en la Copa.