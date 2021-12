«Soriano es un seguro bajo palos y está cuando se le necesita»

Es el suyo un caso especial. Fichaje de enero, pero cerrado en diciembre.

Sí, llevo varias semanas ya en Mallorca y muy contento de que se haya dado mi fichaje por el Atlético Baleares. Haberlo firmado tan pronto me ha permitido estar entrenándome ya con mis nuevos compañeros.

¿Cómo fueron los lunes al sol? ¿Cuánto de duro es para un futbolista profesional pasarse casi cuatro meses en paro?

Pues es duro, como para cualquier persona que esté en esa sitaución. Quieres trabajar pero no puedes. No estaba acostumbrado a esa rutina, a ese día a día. Y tocó parar. Es difícil asimilarlo y requiere de un tiempo de adaptación, pero supe sobrellevarlo más o menos bien; y ver las cosas de distinta manera. Procuré centrarme en hacer cosas que antes no podía. Y ahora que echo la vista atrás, fue un tiempo que aproveché. Fue parar, pero para coger impulso y seguir adelante.

¿Qué fue lo más difícil?

La verdad es que el día después fue durísimo. No acabas de aceptar que te has quedado sin equipo, pero enseguida te das cuenta de que toca enfrentarse a la realidad y ponerse manos a la obra. Son cosas que pasan. Hay situaciones en el fútbol que no puedes controlar y esa es una de ellas. Decidí centrarme en lo que sí estaba en mi mano y me puse a trabajar para estar preparado cuando me llegara la ocasión. Y la ocasión se ha dado mucho antes de lo que hubiera imaginado.

¿Es muy distinto entrenar en equipo que hacerlo en solitario?

Es muy, muy diferente. No tiene nada que ver la rutina en grupo que la rutina individual. Y existía un riesgo claro: si me hubiera abandonado, todo habría sido mucho más complicado; pero puse mucho de mi parte y decidí apretar los dientes. Lo más difícil fue encontrar sitios donde entrenar y sí me gustaría dar las gracias a los ayuntamientos de La Matanza y La Orotava, que me echaron una mano y me cedieron sus instalaciones.

Se especuló varias veces con su salida al extranjero por segunda vez (ya estuvo en Grecia). ¿Por qué se decidió por ir al Baleares?

La verdad es que me convencieron con la palabra. Primero que nada, por la forma en que vinieron a por mí. No lo hicieron tratándome como una segunda opción o como un futbolista en paro. Me plantearon una oferta muy interesante, incluso dándome la opción de incorporarme ya, entrar en el grupo, adaptarme y ponerme manos a la obra. Me alegro de que haya sido así porque ya prácticamente me siento integrado en el grupo y soy uno más. No habría sido igual sumarme a los entrenamientos el día 2 de enero y buscar una oportunidad para jugar desde día. De esta forma ya tengo un camino andado.

¿Interpreta esta nueva etapa como un trampolín para volver al fútbol profesional?

A mí me gustaría optar al máximo nivel posible. Cada uno tiene su historia, su carrera, sus antecedentes... y ahora mismo me tomo esta etapa en el Atlético Baleares como una oportunidad para seguir creciendo, ya veremos cómo.

¿Imposible triunfar en casa? ¿Estuvo cerca en alguna ocasión la opción de que Carlos Abad fuese el portero titular del CD Tenerife?

Si alguna vez esa opción estuvo cerca en mi caso fue cuando debuté. El resto de veces han sido un sí, pero no.

¿Por qué es tan complicado que un primer o segundo portero del Tenerife sea alguien salido de la cantera?

¿Quieres decir por qué no se confía? Quizá cuando ellos ven a la cantera no creen lo suficiente ni ven a un jugador que pueda cumplir. Yo pienso que sí hay porteros que han demostrado cosas, pero depende de los que deciden. A día de hoy, son pocos los que han conseguido estar durante varias temporadas o toda su carrera en el club. Quizás sea algo que cambie con el tiempo, o quizás no. Pero es una cuestión subjetiva, que está en manos de los que toman las decisiones.

¿Qué me dice de Soriano?

La verdad es que está haciendo una muy buena temporada. Es un gran portero y así lo está demostrando. Ha jugado en grandes clubes en su carrera y si no me equivoco, es la primera vez que le dan la oportunidad de asentarse en un equipo, consolidarse y tener continuidad. Al final, eso es lo que un portero necesita: confianza y paciencia. Pero con los porteros todo es muy subjetivo. A mí me puede gustar mucho un portero; y a ti ese mismo portero, no. Es cuestión de fiabilidad pero también de gustos y preferencias.

¿Qué destacaría de Juan? ¿Cuáles son sus virtudes?

De lo que he visto esta temporada al Tenerife, destacaría que bajo palos es muy seguro y además decisivo. Es un portero que sabe estar en los momentos cruciales de cada partido.

Y a Carlos Abad, ¿cuándo lo veremos jugar de nuevo?

Llevo mucho tiempo esperando y la verdad es que estas últlimas semanas se me han pasado volando porque ya han sido en dinámica de grupo. Ya no queda prácticamente nada y estoy deseándolo.