Borja Lasso se despidió este viernes del CD Tenerife, los tinerfeñistas y del fútbol en activo. Acompañado por el presidente de la entidad, Miguel Concepción, la totalidad del cuerpo técnico, gerencia, dirección deportiva y secretaría general, Lasso aseguró que se ha sentido muy arropado no solo por el club, sino también por la afición blanquiazul. "Conté con otras ofertas, pero elegí al CD Tenerife y volvería a hacerlo. Noté una conexión desde el primer momento", aseveró.

"Me hubiera gustado estar en la segunda vuelta con Rubén Baraja, en la que casi nos metemos en play-off, o en la pasada temporada. Ojalá este año termine de forma especial porque la afición lo merece.", explicó el sevillano durante su despedida para añadir: "Solo queda lamentarse o ser agradecido por esta vida profesional, y prefiero quedarme con lo segundo".

El futbolista andaluz anunciaba esta misma semana, coincidiendo con el segundo aniversario de la lesión que interrumpió su carrera, su retirada como futbolista profesional. El 14 de diciembre de 2019, en un partido entre el Tenerife y el Alcorcón celebrado en el Heliodoro Rodríguez López, el mediapunta sevillano tuvo que ser sustituido a los 10 minutos de juego tras sufrir una dura entrada del ucraniano Myakushko. Sin saberlo, en ese momento había finalizado su prometedora trayectoria, seguramente cuando estaba ofreciendo su mejor versión, con cuatro goles en 19 encuentros de la Liga 19/20. Ahora, después de tres intervenciones quirúrgicas y de «agotar todas las posibilidades» para retomar la actividad deportiva, es un exfutbolista de 27 años.

"Pensé que sería duro, pero han sido días bonitos, cargados de emociones, donde me he sentido privilegiado. Es más importante la calidad que la cantidad, así que me voy contento con mi carrera deportiva. Doy gracias al fútbol por ayudarme a cumplir mi sueño", manifestó Borja Lasso.