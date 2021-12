Lasso se retira tras «agotar todas las posibilidades»

Coincidiendo con el segundo aniversario de la lesión que interrumpió su carrera, Borja Lasso anunció ayer su retirada como futbolista profesional. El 14 de diciembre de 2019, en un partido entre el Tenerife y el Alcorcón celebrado en el Heliodoro Rodríguez López, el mediapunta sevillano tuvo que ser sustituido a los 10 minutos de juego tras sufrir una dura entrada del ucraniano Myakushko. Sin saberlo, en ese momento había finalizado su prometedora trayectoria, seguramente cuando estaba ofreciendo su mejor versión, con cuatro goles en 19 encuentros de la Liga 19/20. Ahora, después de tres intervenciones quirúrgicas y de «agotar todas las posibilidades» para retomar la actividad deportiva, es un exfutbolista de 27 años.

«Querido fútbol, jamás habría podido imaginar que esta historia entre nosotros tuviera que terminar tan pronto y de esta manera», reveló ayer el que fuera canterano del Sevilla, futbolista del primer equipo hispalense y también refuerzo del Osasuna y fichaje del Tenerife, club al que llegó en el mercado de enero de 2019 estando Víctor Moreno en la dirección deportiva. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Borja se despidió de su profesión reconociendo que llegó a cumplir los sueños que tuvo en su niñez, los de ser futbolista de Primera División, defender el escudo del equipo de su «vida», el Sevilla, y formar parte de otros dos «históricos», Osasuna y Tenerife, disfrutando de «aficiones que hacen honor a esa grandeza» y que le hicieron sentirse querido «de una manera especial».

Cuelga las botas aconsejando a sus compañeros que «disfruten de la profesión más bonita»

Lasso cuelga las botas con la conciencia tranquila. «Los que me conocen, saben que me he entregado al máximo para poder llegar a dar mi mejor versión y que he agotado todas las posibilidades para recuperarme del tobillo, pero no ha podido ser», lamentó echando de menos las sensaciones de «darle una asistencia a un compañeros, devolverle una pared o poder celebrar un gol con la afición».

Dispuesto a mirar adelante, porque «todo lo que pasa, conviene», tal como le dijo el «mejor» entrenador que ha tenido, Borja inicia una nueva etapa convencido de que «también será maravillosa y llena de felicidad», y en la que encarará «todas las oportunidades» que se le presenten. Desde su experiencia, rubrica su despedida con un mensaje a sus compañeros: «No olviden disfrutar de la profesión más bonita del mundo».

Su carrera acaba de manera prematura. Pero le dio tiempo para vivir momentos inolvidables como el de su estreno en Primera con el Sevilla, en un partido ante el Espanyol celebrado el 19 de agosto de 2017 en el Sánchez Pizjuán, o su participación en la Liga Europa con el mismo equipo en 2018. Lasso jugó cedido media temporada en el Osasuna, en Segunda División (19 encuentros y dos goles), y se unió al Tenerife en propiedad el 11 de enero de 2019 tras firmar un contrato con vigencia hasta junio de 2021, que quedó renovado por una ejercicio más. Como blanquiazul disputó 17 partidos en la Liga 19/20 y llegó a 19 en la posterior, con cuatro goles.

Mañana ofrecerá una rueda de prensa de despedida junto a Concepción y al plantel blanquiazul

Borja ofrecerá mañana una rueda de prensa, en el Hotel Escuela de la capital tinerfeña (11:00). En ese acto estará acompañado por el presidente del club blanquiazul, Miguel Concepción, y por los integrantes de la primera plantilla, con Luis Miguel Ramis al frente.

Antes, en la eliminatoria de Copa del Rey de hoy ante el Eibar, los futbolistas del Tenerife saldrán al campo luciendo camisetas de competición con el mismo dorsal (8) y el nombre de su compañero.

El público participará en el homenaje cuando se cumpla el minuto 8, ya que en ese instante se proyectará en el vídeomarcador del estadio la imagen de Borja.

El protagonista estará presente en el derbi del 2 de enero. Antes del comienzo del partido, saldrá al césped del Rodríguez López para despedirse de la afición. En ese Tenerife-Las Palmas, el minuto 8 también quedará reservado para Borja Lasso, momento en el que la ovación del público tendrá un único destinatario. Un reconocimiento para un futbolista que deja huella en el tinerfeñismo.