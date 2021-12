Julio Llorente, Arbeloa, Butragueño y Luis Milla, en la lista del Madrid

Los nombres de Luis Milla –padre del exfutbolista del representativo hasta la temporada pasada–, Álvaro Arbeloa, Emilio Butragueño, Francisco Pavón o Roberto Carlos llaman la atención en una expedición en la que se esperaba a otros ilustres, habituales en este tipo de partidos. No vendrán esta vez Raúl González, centrado en su trabajo al frente del Real Madrid juvenil; ni Fernando Morientes o Rubén de la Red, obligado a retirarse por una anomalía cardíaca. También por un episodio coronario se retiró prematuramente Iker Casillas, quien sí estará en el Heliodoro aunque no se vista de corto en esta oportunidad.

La lista completa la conforman: Pedro Jaro, Jordi Codina, Francisco Pavón, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Alberto Rivera, Luis Milla, Iván Pérez, Jesús Enrique Velasco, Julio Llorente, José Emilio Amavisca, Jaime Sánchez, Fernando Sanz, Antonio Núñez, Emilio Butragueño, Iker Casillas, Isidoro San José, Carlos Alonso, Luis Alfredo Castiblanque, Raúl Respaldiza, Julio Linacero, José Manuel García, Antonio Acedo, Javier Sánchez, Luis Hernández y Álvaro Arbeloa.

La intención del Cabildo es agasajar a los protagonistas del encuentro con una cena el día de su llegada. En cuanto a los del Tenerife, en las próximas horas irán aterrizando en la Isla algunos de los héroes del último ascenso a Primera División, entre ellos Alejandro Alfaro, que ya estuvo este pasado sábado en el Rodríguez López. «Será especial vestirme de corto otra vez y oler el césped del estadio», confesó a EL DÍA.

Otros exblanquiazules muy apreciados por la feligresía local como Edu Moya, Manolo Martínez, Luismi Loro, César Gómez, Pier Luigi Cherubino, Quique Estebaranz o José Antonio Culebras volverán a calzarse las botas. Bajo palos estará Sergio Aragoneses; y también es segura la presencia en la citación tinerfeñista de Ricardo León y Cristo Marrero, en estos momentos vinculados laboralmente con la entidad insular. Los problemas derivados de la covid han impedido desplazamientos largos que habrían permitido ver en acción a otras figuras relevantes de la época gloriosa del representativo, tales como Dertycia, Marioni o Diego Latorre.

La tarifa de 10 euros es única para todos los graderíos del recinto santacrucero y el acontecimiento será emitido en directo por Televisión Canaria. No es ésta la única acción benéfica del Tenerife por la Palma. El representativo ya cedió el 100% de la recaudación en taquilla de su partido liguero contra el Amorebieta y subastó las camisetas de sus futbolistas en el último derbi canario frente a Las Palmas. La cita de esta semana está repleta de alicientes. No solo será el último partido del año en el Rodríguez López; es también permitirá ver sobre el césped en acción al actual entrenador de los blanquiazules, Luis Miguel Ramis, que tiene pasado merengue pero jugará con el Tenerife. Durante las últimas horas se han sucedido los mensajes desde el club anfitrión para animar a sus seguidores a comprar las entradas en taquilla, online o a través de la amplia red de puntos de venta que se ha activado a lo largo de toda la Isla.

Dos años sin Borja Lasso

Hoy se cumplen dos años del último partido con el Tenerife del mediapunta Borja Lasso, fatídicamente lesionado el 14 de diciembre de 2019 en un cruce liguero con el Alcorcón. A lo largo de este tiempo, el club no ha facilitado demasiados detalles sobre su proceso de recuperación, que se ha alargado mucho más de lo previsto e incluso deja en al aire la opción de que Lasso no vuelva a jugar al más alto nivel. El diagnóstico de los médicos fue demoledor: fractura distal del peroné izquierdo. Tiempo después, y al ver que su rehabilitación no avanzaba por el sendero deseado, jugador y club decidieron que se sometiera a una cirugía artroscópica exploradora y terapéutica, realizada por el doctor Niek van Dijk. Los últimos meses han traído nuevas determinaciones acerca de su recuperación. En la última ventana invernal se producía la renovación de su contrato en unas condiciones que, según reveló su agente, permitían al club tener margen de maniobra para realizar nuevos refuerzos al tiempo que Lasso veía prolongada su vinculación con el club hasta 2022.