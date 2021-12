«Este Tenerife lo tiene todo para lograr el ascenso a Primera»

¿Qué supone para Alfaro volver a la que fue su casa?

Supone mucho. Experiencias, recuerdos y momentos vividos, todos bonitos. Para mí fue una época dorada, en la que disfruté mucho. Viví muchas cosas entrañables y siempre que vuelvo hablo de Tenerife con la sonrisa en la boca y con el agradecimiento sincero a toda la gente de la Isla por su respeto y por su cariño.

Además, esta vez ha venido acompañado.

Ha sido especial porque han venido mis hijas. Les he enseñado que aquí era difícil que me adaptase mal porque la gente es encantadora, arropa y te acoge desde el primer momento. A mí me dieron todo lo bueno que podía esperar de mi primera experiencia lejos de casa. Por eso estos días he aprovechado para contarles a la familia cómo fueron mis años aquí. Y para explicarles a las niñas: allí vivimos mamá y papá el primer año, por aquí vine con el equipo, en ese sitio solíamos almorzar, en esa autopista nos recibieron con bufandas en los balcones de los hospitales.

¿Con qué se queda de sus años aquí?

Con todo. Con los buenos momentos y con los malos, que los pongo entre comillas. Un descenso siempre es negativo y se pasa mal, pero no fue una temporada que recuerde para mal. El club llevaba muchísimo tiempo sin subir a Primera y lo que logramos fue muy bonito: la unión, la sintonía con la afición, la cohesión con la prensa... Con nuestras limitaciones y carencias estuvimos peleando hasta el final. Fíjate que ni siquiera echaron al entrenador. Oltra aguantó hasta el final porque la confianza en él era absoluta. La realidad es que al equipo le faltaban cositas. Y esas limitaciones les pagamos con el descenso.

¿Mantiene el contacto con los jugadores de aquel Tenerife?

El otro día en el bonito acto de La Laguna coincidí con Ángel. Es increíble que aún se le sigan cayendo los goles. Con Nino también hablé y fue emocionante. Me apetece mucho coincidir con ellos y a algunos los veré el próximo viernes en el partido benéfico por La Palma. Será especial vestirme de corto otra vez y oler el verde. La realidad es que mantengo contacto y afecto con todos: con Manolo Martínez he ido a comer, con Culebras he hablado algunas veces... Era un grupo muy, muy bueno. Y este fin de semana he visto a Ricardo y Cristo, que el sábado estuve de nuevo en el Heliodoro.

Se produce su regreso en un momento en el que opta de nuevo el Tenerife al ascenso.

Y además opta de verdad. No llevamos cuatro jornadas ni cinco; ya llevamos 20 disputadas y ahí están los números, la trayectoria y la fiabilidad. Fuera de casa el Tenerife está sumando buenos números y está bien posicionado con vistas a la segunda vuelta. Lo importante es llegar con opciones al final. La clasificación te da pistas respecto a la igualdad que hay y también sobre la evidente superioridad del Almería. Pero respecto al Tenerife, ojalá pueda lograr el gran ascenso a Primera.

Defiende la portería un canterano del Sevilla, como lo era usted.

Lo conozco bien, sí. En Segunda es primordial montar al equipo desde atrás, armarlo bien, conceder poco y luego si tienes un portero como Soriano, mejor que mejor. Eso es clave porque arriba ya tienes a Elady, Shashoua, Enric... que son los que te van a ganar los partidos. Pero lo principal es regalar poco, ser fiable y forjar una base defensiva potente. El Tenerife es indiscutible que la tiene.

Y ahora que lleva dos años en la dirección deportiva de Osasuna, si tuviera que hacer un análisis de la plantilla actual del Tenerife... ¿cuál sería?

Diría que tienen un equipo bastante competitivo, con jugadores de nivel. Para fichajes evidentemente yo tengo mis prioridades, mis gustos y preferencias, que no te voy a contar (ríe). Pero ahí a evidentemente influye el estilo de juego que tenga el club donde trabajes, en este caso Osasuna. Lo que sí puedo decir es que hay jugadores que están muy próximos a dar el salto y rendir el año próximo en Primera División.

¿Corredera?

Es un jugador que conozco bastante de su etapa en Murcia. El año pasado hizo una temporada maravillosa en Badajoz. Viene de abajo y se ha ganado con creces estar en el profesionalismo. Y una vez ha llegado a Segunda, está haciendo mucho por intentar que puede jugar también a primer nivel. Está ayudando mucho al equipo, pero Míchel también, que venía con el rol de veterano y con una trayectoria que yo le valoro mucho. Pero te puedo hablar bien de todos. De Enric, que llegó a última hora y le va a dar ese punto de gol y ese poder jugar a otra cosa cuando haga falta. Shashoua se mueve muy bien en la mediapunta; Elady aporta muchísimo y entre líneas cuentan con gente dinámica, muy móvil y dan al equipo soluciones. Me gusta Mollejo, que ha estado bien cuando ha jugado. La realidad es que el Tenerife ha conseguido una plantilla bastante equilibrada, con soluciones en todas las líneas.

Vaya control y conocimiento.

Es que ya llevamos dos años dedicados a esto y nuestro trabajo es ese, conocer a las plantillas tanto a nivel personal, profesional y contractual. De hecho, me sé cuáles son las situaciones de cada uno en cada equipo para cuando haya necesidades, tomar las determinaciones oportunas.

¿Fue especial estar el sábado en el Heliodoro?

Me hacía mucha ilusión y tenía muchas ganas. Hablé con Ricardo estos días para avisarle de que vendría y que había venido por el acto tan entrañable y especial del viernes, que a mí me emocionó y a mi familia también. Y el sábado sí, fue bonito ver al equipo en casa, además con la afición enchufada y un gran ambiente del Heliodoro.

Y hablando del Heliodoro, si le pidiesen que eligiese uno solo de los partidos que usted jugó en la Isla, ¿elegiría el Tenerife-Xerez?

Sí, porque fue de los más complicados y especiales. Por cómo transcurrió, por lo que significó, por el ambiente... A ninguno de los que estuvimos se le va a olvidar; es un día que va a estar siempre en la memoria. Fue un triunfo que sacamos adelante en inferioridad numérica pero con la afición volcada, rugiendo.

¿Y cómo se imagina al Tenerife si subiera?

Aquí se genera una sinergía auténtica y absoluta entre afición y equipo cuando las cosas van bien. Eso te hace sentir especial. Desde que vas por la calle, lo notas en las caras, en el ánimo... Para la Isla va a ser muy importante tener a su club en Primera. Sería muy bonito después de tantos años.

¿Lo ve más factible por la vía del ascenso directo o por el camino largo del playoff?

A día de hoy, el Tenerife lo tiene todo para conseguir el ascenso por cualquiera de las dos vías. Tiene puntos, buena dinámica, buen plantel... Queda mucho para aventurarse y decir cómo lo va a lograr. Lo va determinar marcar la segunda vuelta pero también el mercado de invierno. A ver cómo se refuerza cada uno de los clubes, porque ya se está hablando que los de arriba irán a por todas. Creo que habrá muchos fichajes.